בפעם ה-13: בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי

בפעם ה-13 ברציפות: בנק ישראל הותיר היום (רביעי) את הריבית במשק ברמה של 4.5%. הרקע להחלטה הוא הלחצים האינפלציוניים שנותרו גבוהים. שיעור האינפלציה השנתי, לפי הלמ"ס, עומד על 3.1% - מעל טווח היעד הממשלתי (1%-3%). במדד יולי האחרון נרשמה עלייה של 0.4%.

לצד זאת, גם נתוני הצמיחה השליליים ברבעון השני של השנה הגבילו את האפשרות להפחתת ריבית: התוצר הלאומי התכווץ ב־3.5% לעומת הרבעון הראשון. אף שההערכות הן כי ברבעון השלישי תירשם התאוששות חלקית, הנתונים מעלים חשש מפני מיתון.

נזכיר, כי בחודש יולי האחרון, בניגוד לציפיות, נודע כי ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי - בפעם ה-12 ברציפות.

שינוי הריבית האחרון התרחש בינואר 2024, אז הפחית הבנק את הריבית ב־0.25%. מאז נותרה ברמתה הנוכחית.