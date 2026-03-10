מונופול הקולה: 30 מיליון ש"ח בקנס על החברה המרכזית למשקאות

בית המשפט העליון נתן בשבוע שעבר את פסק דינו על הערעור שהגישה החברה המרכזית למשקאות קלים (מפיצת מוצרי "קוקה קולה" בישראל). במסגרת פסק הדין, בית המשפט קבע כי על החברה לשלם 30 מיליון שקלים בעיצום כספי.

החברה המרכזית למשקאות הגישה ערר לבית המשפט העליון בשנת 2019 לאחר שהממונה על התחרות קבע כי החברה ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופול בתחום הפצת המשקאות הקלים, וכן הפרה צו, הוראות ותנאים שניתנו לה בעבר.

קביעת הממונה על התחרות התייחסה לשש פרשיות שונות, בהן מספר מקרים של הוצאת מקררים של חברות מתחרות מנקודות קמעוניות, מדיניות של הוצאת מכשירי נסטי של חברת אסם מנקודות קמעוניות, מספר הסכמות בלעדיות עם קמעונאים ושימוש בסטנדרט הנחות שקשר בין הנחות על מוצרי קוקה-קולה לבין רכישת מי נביעות.

בגין כלל הפרשיות, הממונה על התחרות קבע כי על החברה לשלם עיצום כספי של 39 מיליון שקלים. כאמור, החברה המרכזית למשקאות הגישה ערעור לבית הדין לתחרות בגין הקביעה, והעיצום הכספי שהוטל עליה הורד ל-36 מיליון שקלים לאחר שרוב טענותיה נדחו. לאחר מכן החברה המרכזית הגישה ערר לבית המשפט העליון, אך משכה את ערעורה לגבי ארבע הפרשיות שציונו קודם.

לאחר מכן החברה המרכזית עררה לבית-המשפט העליון על פסק-דינו של בית-הדין לתחרות. לאחר הדיון, ולאור הערות שהעירו השופטים במהלך הדיון, הודיעה החברה המרכזית שהיא מושכת את מרבית טענותיה בערעור, ונותרו לאחר מכן לדיון שתי פרשיות בלבד: שימוש בסעיף הסכם שאיים על לקוחות בביטול ההסכם במקרה שהלקוח יעביר חלק מרכישותיו לחברה מתחרה וכן מדיניות החברה המרכזית נגד יבוא מקביל. נותר לדיון גם ערעור שהגישה הממונה על קבלת חלק מטענות החברה המרכזית בנושא ייבוא מקביל על-ידי בית-הדין לתחרות.

בית המשפט העליון קיבל רק את הערעור על סעיף מדיניות החברה על ייבוא מקביל מהסיבה שבתקופה הרלוונטית לא היה ממילא ייבוא מקביל חוקי של מוצרי החברה המרכזית למשקאות.

מהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים נמסר בתגובה: "בית המשפט העליון ביטל עיצום כספי בסך כשבעה מיליון שקלים, שהטילה הממונה על החברה המרכזית בגין פגיעה כביכול ב'ייבוא מקביל'. בית המשפט קבע שלא נפל דופי בפעילות החברה בעניין זה. בסיום ההליך בכללותו נקבע בבירור שלא הייתה פגיעה בתחרות בפועל. החברה המרכזית פעלה זה מכבר לתקן את הנדרש בהתאם להחלטת הממונה".