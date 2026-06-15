המשבר בהייטק מחלחל גם לשוק הדירות: מה ההשפעה על המחירים?

המשבר בהייטק מחלחל לשוק הדירות. פריחת הענף היוותה גורם מרכזי לזינוק מחירי הנדל"ן בתל אביב, אך על רקע גלי פיטורים נרחבים, ההייטקסיטים כבר לא רוכשים דירות. איך יושפעו המחירים? הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הכלכלה עדי כהן יצאה לבדוק.

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בזמן שאלף הייטקיסטים נשלחים הביתה, ועננת הקיצוצים עוד מאפילה על מסדרונות משרדי ההייטק הישראלי - נראה כי חגיגת הקטר של המשק נעצרת, וכבר שולחת אותות למחוזות נוספים בכלכלה הישראלית.

בשבוע שעבר, חשף אגף הכלכלן הראשי באוצר נטישה של הייטקיסטים את שוק הדירות בתל אביב - מגמה שמספרת סיפור רחב בהרבה, על חלחול משבר ההייטק גם לזירת הנדל"ן. לפי האוצר, שיעור ההייטקיסטים בשוק דירות היד השנייה בתל אביב התכווץ מ-26% באפריל אשתקד לשיעור של 11% בלבד השנה. בשטח מאפיינים את הפגיעה בעיקר בדירות בטווח ה4-7 מיליון שקלים, שמורגשת בתל אביב - אבל ממש לא בלעדית לה.

לעומת זאת, בשוק האולטרה יוקרה שמורכב מנכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ונהנה זה שנים מחגיגת המשכורות המנופחות, ההנפקות והאופציות של בכירי התעשייה, מדווחים גם בתקופה הזו על עסקים כרגיל.

לצד שוק המגורים, גם בגזרת המשרדים נכוו קשות מגל הפיטורים והצמצומים בענף ההייטק - שמצמצם על הדרך גם את הצורך במטראז' לעובדים.

יותר ויותר חברות מנסות להיפטר לא רק מעובדים, אלא גם משטחי נדל"ן. כך בזמן שהמשבר בקטר המשק הישראלי עוד בעיצומו, בחסות הדולר הנמוך והבינה המלאכותית, ההשלכות מתחילות לחלחל גם לענף הנדלן המדשדש - זה שנהנה מפריחת ההייטק במשך שנים, וכעת, מרגיש היטב את שינוי המגמה.