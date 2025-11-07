טיוטת תקציב המדינה 2026 חושפת: אלה ההטבות שאולי ייפגעו

טיוטת תקציב מערכת הביטחון לשנת 2026 שהגיעה היום (שישי) לידי i24NEWS, חושפת צעדים דרמטיים לצורך ההתייעלות הביטחונית ואת ההטבות המבצעיות שעשויות להיפגע, בהם ביטול הנופש המבצעי ובחינת תנאי השכר של אנשי הקבע. בין היתר, מוצע להקים ועדה שתבחן את סוגיית הפנסיות התקציביות.

טיוטת התקציב קובעת כי יש לבחון את השוואת תנאי העבודה של אנשי הקבע לאלו שבמגזר הציבורי, לצד בחינה מחודשת של תנאי השכר של הלוחמים. אחד הצעדים הבולטים הוא הצעה לבטל החל מינואר הקרוב את הנופש המבצעי - אחת מההטבות שניתנו במשך שנים לאנשי הקבע ולוחמים בצה"ל.

בנוסף, מוצע להקים ועדה בינמשרדית שתעסוק בנושא הפנסיות התקציביות, שממשיכות לעורר מחלוקת ציבורית על רקע עלותן הגבוהה לקופת המדינה. נציין כי ההצעות עדיין בגדר טיוטה, וצפויות לעורר דיון ער בין משרד האוצר למערכת הביטחון.