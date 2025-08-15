האינפלציה מתמתנת, מחירי הדירות ירדו ב-0.5%

מומלצים -

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שהראה עלייה של 0.4%. אומנם מדובר בעלייה בהתאם לציפיות שחזו - אך עדיין מדובר בעלייה לא קטנה אך נמוכה מחודש יוני אז קפץ המדד ב-0.6% - דבר שמביא להתמתנות האינפלציה והתקרבות לטווח היעד הממשלתי שעומד על 1%-3%.

כמו כן, מדד מחירי הדירות ירד ב-0.5%, מגמה שנמשכת מתחילת השנה. בנוסף, חלה ירידה של 1.5% במחירי דירות חדשות שנמכרו, ומחיר עסקה ממוצעת ברבעון השני של 2025 ירד ל-2.27 מיליון שקלים, לעומת 2.35 מיליון שקלים ברבעון הראשון.

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.6%. עבור השוכרים החדשים נרשמה עלייה של 5.4%.



נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק מסר בתגובה: "כל תהליך של תנועת מחירים כרגע אין בו עדיין ללמד על מה שיקרה פה בטווח של חודשים ואפילו שנתיים מהיום. הריבית הבלתי נסבלת והמשך המחסור בעובדים עלולים לשנות תוכניות בענף כולו. מי שלא יכול להתחייב להשלים בנייה בזמן עשוי להמתין. מה יהיה על כל בתי האב שכבר מזמן צריכים לקנות דירה וממתינים? אם הממשלה ובנק ישראל לא יתעוררו – כולם ישלמו מחיר כבד".

סמנכ״ל המסחר של הבורסה לני״ע בתל אביב יניב פגוט צינן את ההתלהבות והסביר שהמדד הגבוה אינו מקרב אותנו להורדת ריבית. כך אמר: ״מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עומד על ה-0.4%. מדובר במדד גבוה מהצפי בכעשירית האחוז והוא אינו מקרב אותנו להורדת ריבית, מה עוד שמדד אוגוסט הקרוב צפוי לעלות ב-0.6%-0.8%״.

עוד הסביר כי ״רכיב הדיור במדד שב לדחוף מעלה את האינפלציה במשק זאת כאשר ביולי הוסיף רכיב מחירים זה 1.1% והוא מציג עליה של 4.2% בשנה החולפת, הרבה מעל קצב האינפלציה השנתי העומד על 3.1%. הקיפאון במכירת דירות והצורך בפתרונות דיור דוחפים את שכר הדירה שוב מעלה זאת כאשר מחדשי חוזים שילמו בחודש החולף 5.4% יותר מקודמיהם בדירה השכורה״.

״עוד דחפו מעלה את מדד המחירים לחודש יולי מחירי הטיסות ומחירי הארחה והנופש ואולם בכך אין מפתיע שכן נוכח המציאות הגיאו-פוליטית והקיטון בחברות הטסות מישראל ואליה, כולם משלמים יותר - כלומר, גם אלה שטסים למרות מחירי הטיסות הגבוהים וגם אלה שנשארים לנפוש בישראל״ אמר פגוט.

לסיכום נתן נקודת האור ״יחסית״ במדד המחירים הנוכחי. ״היציבות במחירי המזון נותרו ללא שינוי והירידה במחירי פירות וירקות של 0.7%. מחירי המזון עלו בשנה החולפת ב-3.5% ואילו מחירי הפירות והירקות עלו רק ב-0.4%. השקל החזק ומחירי האנרגיה הנמוכים טרם מקבלים ביטוי מהותי בסביבת האינפלציה״, כך פגוט.