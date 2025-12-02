כתבתנו לענייני כלכלה עדי כהן דיווחה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS על כך שבאוצר דנים בהעלאה נוספת של המע"מ ל-19% בעקבות דרישות התקציב של משרד הביטחון.

לפי בכירים באוצר, אם ייענו דרישות מערכת הביטחון בתקציב, שתי אפשרויות מרכזיות עומדות בפני האוצר. האחת - הגדלה של יעד הגירעון, שנקבע בתקציב 2026 על 3.2%, והשניה - העלאת מסים, לשם יצירת מקורות תקציביים. בהקשר זה, יתעדפו באוצר הטלת מס על רכוש - עם קריצה למס על קרקעות לא מנוצלות המקודם בחוק ההסדרים, אך גורם בכיר באוצר מבהיר ל-i24news: "גם העלאת המע"מ על הפרק".

אז איפה זה יפגוש אתכם?

כמעט בכל דבר שאתם רוכשים. בין אם זה המזון בסופר, לבגדים בקניון ועד לדלק ברכב. אם המע"מ יעלה באחוז אחד, כל המחירים יעלו באחוז אחד. גם שירותים כמו חינוך, בריאות, תרבות ותיירות יהיו מושפעים. אפילו קניית דירה, רכב, מחשב או טלוויזיה תעלה יותר.

אם אתם מקבלים טיפול רפואי פרטי או קונים תקופות - עלותם תעלה. את מי זה יפגוש במיוחד? אנשים שנזקקים לטיפולים או תרופות קבועות.

עליית המע"מ לא תהיה דבר שולי, אלא תלווה אותנו ביום-יום בכמה תחומים מרכזיים. כל אחד ירגיש את זה בצורה שונה, תלוי בצרכים ובהוצאות האישיות שלו.

נזכיר, בינואר האחרון עלה המע"מ באחוז ל-18% ובפתח דיוני התקציב אף העלו באוצר את האפשרות להפחתה של המע"מ בחזרה על מנת להקל על האזרחים אחרי גזירות התקציב האחרונות. הפחתה זו ירדה מהשולחן כבר בתחילת הדרך - והוחלפה בהבטחות להקל במס ההכנסה. מהלך זה עדיין על השולחן אם כי בתלות בהטלת מסים אחרים ובמכס רכוש בעיקרם.

בסוף השבוע האחרון, אותת ראש הממשלה בנימין נתניהו על הגדלה דרמטית של תקציב הביטחון ב-350 מיליארד שקל בעשור - 35 מיליארד שקל בשנה. בעקבות ההבטחות הללו נועדו ראש הממשלה והשר סמוטריץ בתחילת השבוע ובפגישתם הצפופה הבהיר שר האוצר שמשמעות הדבר הטלת מסים על אזרחי ישראל וקיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה. לאחר הישיבה אותת ראש הממשלה על נסיגה מההבטחה הזו ודרש התייעלות נוספת ממשרד הביטחון - ועדיין, גם באוצר מבינים שתקציב הביטחון יגדל מעבר לסכומים בהם נקבו באוצר.