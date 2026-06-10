לראשונה לאחר שנים: בלימה בירידה במדד החוסן הכלכלי הארצי

מדד פעמונים לשנת 2025 נחשף הבוקר (רביעי) בוועידת פעמונים לחוסן כלכלי, המתקיימת בקריה האקדמית אונו. זו השנה החמישית ברציפות בה מתפרסם המדד, המורכב ממספר פרמטרים שמשקפים את מצבם הכלכלי של הישראלים ומשוקללים יחד עם סקר מיוחד שנערך בקרב הציבור הישראלי.

על אף ההתאוששות המסוימת במדד השנתי, ההתנהלות הכלכלית של הישראלים ממשיכה להיות לוקה בחסר: רק שליש מהם מפרישים כספים לחיסכון; מחצית בלבד עוקבים אחר ההוצאות וההכנסות; וגם - מהפכת הצרכנות של המשפיענים: כשליש מהישראלים רכשו מוצר בעקבות המלצת משפיענים, מתוכם, כ-80% העידו שכלל לא תכננו לרכוש אותו לפני.

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כותרות עיקריות מתוך מדד פעמונים 2025:

• לראשונה מאז שנת 2021 - מדד פעמונים מציג בלימה בירידה בחוסן הכלכלי (59.9 לעומת 59.4 בשנת 2024; לשם השוואה, מדד 2021 עמד על 66.8).

• כמעט 70% מהעצמאים הצעירים (עד גיל 34) העידו שהמלחמה השפיעה לרעה על מצבם הכלכלי או התעסוקתי.

• רק כשליש מהישראלים מפרישים לחיסכון: ירידה חדה מ-56% ב-2021 ל-34% בלבד ב-2025.

• לא עוקבים אחרי הכסף: שיעור הישראלים שעוקבים אחר הכנסות והוצאות צנח מ-66% ב-2021 ל-52% בלבד ב-2025.

• דור הביניים (גילאי 35-54) מציג שחיקה כלכלית משמעותית ביחס לקבוצות הגיל האחרות עם צניחה של כ-9 נקודות מאז 2021 (מ-66.2 ל-57.6).

• הצעירים (21-34) מגלים התחזקות בחוסן הכלכלי עם עלייה במדד 2025 לאחר שלוש שנים של ירידה - אך לצד הנתון הזה, ישנם נתונים מדאיגים באשר להתנהלות הכלכלית שלהם.

• משפיעני הרשת באמת משפיעים: כשליש מהישראלים, ו-44% מהצעירים העידו שרכשו מוצר ברשת בעקבות המלצת משפיען/ית. 81% מתוכם כלל לא תכננו לרכוש את המוצר הזה מראש.

• 30% מהצעירים קונים יותר ברשת מאשר בחנויות פיזיות; 44% מהצעירים העידו שהגדילו את סל הקנייה ברשת בכדי לקבל משלוח חינם.

• רק 14% מהישראלים משתמשים בכלי AI לשם השוואות והוזלת מחירים.

מנכ"ל ארגון פעמונים, צביקה גולדברג, מסר: "נתוני המדד ל-2025 משקפים תמונה מורכבת. לצד התחזקות הדור הצעיר, דור הביניים מגלה שחיקה הולכת ומתמשכת בחוסן הכלכלי. כניסתם של כלי ה-AI והיכולת שלהם לסייע בהתנהלות הכלכלית עדיין לא ניכרת בצורה משמעותית, וכך גם החוסר העצום בידע ובכלים שיאפשרו לישראלים להתנהל נכון מבחינה כלכלית. לכן, כניסתו של מקצוע החינוך הפיננסי למערכת החינוך לשנה"ל הקרובה יכולה להיות נקודת אור. אך לצד האחריות שיש לדרג מקבלי ההחלטות בנושא, לציבור הישראלי יש אחריות גדולה הרבה יותר ללמוד להתנהל נכון כלכלית. ארגון פעמונים ימשיך להיות שותף למהלכים לאומיים וציבוריים חיוניים, וימשיך ללוות ולהדריך משפחות להתנהלות כלכלית נכונה, לתכנון נכון ולהענקת הכלים והידע שיאפשרו להימנע ממהלכים דרסטיים ושגויים במצבי מצוקה כלכליים".

מדד פעמונים נערך על ידי יחידת המחקר של ארגון פעמונים, בניהולה של מיכל הראל, סמנכ"לית הארגון ומתבסס על סקר שנערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה, בקרב 1057 ישראלים בגילאי 21 ומעלה המהווים מדגם ארצי ומייצג של אוכלוסייה זו, בחודשים אוקטובר-נובמבר 2025.