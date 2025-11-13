מסתמן: אחרי הלחצים - ההצעה לסבסוד משכנתאות תרד מהשולחן

ההצעה, הסערה והשינוי המסתמן: הערב (חמישי) נערך דיון בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, יועצו הכלכלי אבי שמחון יועצו, בכירי האוצר, ונוספים. במרכז הדיון, ניצבת ההצעה אותה שמחון מקדם בחודשים האחרונים, בנושא סבסוד חלק מההתייקרות של המשכנתאות מאז 2022.

ההצעה גררה התנגדות חריפה מצד בנק ישראל ומשרד האוצר - ונגיד הבנק כלל לא הוזמן לדיון היום. גורמים המעורים בפרטים ציינו בשיחה עם i24NEWS כי הדיון הסתיים ללא החלטה, אך האיתות מראש הממשלה היה די ברור - ההצעה, כך נראה, יורדת מהשולחן.