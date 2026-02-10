ברקע התביעה: אושרה רכישת Wiz ב-32 מיליארד דולר ע"י גוגל

האקזיט הגדול ביותר בתולדות ישראל יוצא לדרך: רשות ההגבלים של האיחוד האירופי אישרה היום (שלישי) את עסקת הענק גוגל-Wiz, במסגרתה גוגל תרכוש את חברת אבטחת הענן הישראלית Wiz תמורת סכום עתק של 32 מיליארד דולר.

העסקה, שהוכרזה במרץ 2025, אינה רק הישג עבור תעשיית ההיי-טק הישראלי, אלא גם עבור גוגל, אשר רושמת בכך את הרכישה הגדולה ביותר בהיסטוריה של החברה. הסכום האסטרונומי שיועבר לבעלי החברה יזרים גם לקופת המדינה 10 מיליארד דולר ממיסים.

הבשורה על אישור הרכישה היא אומנם בשורה משמחת עבור קברניטי חברת Wiz, אך היא מגיעה בעיתוי מעט בעייתי לאחר שהיום הוגשה תביעת ענק נגד Wiz על סך 200 מיליון שקלים בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

התביעה הוגשה על ידי חברת הסטארט-אפ Raftt, לאחר שהייתה אמורה להירכש על ידי Wiz תמורת עשרות מיליוני דולרים, אולם במקום זאת בחרו לתת למייסדי ועובדי החברה תמורה של כ-15 מיליון דולר במסווה של "שוחד אזרחי". כך, לפי התובעת, גזלה Wiz את הטכנולוגיה של Raftt והצוות האורגני המלא של החברה, והשיקה את "Wiz Code" תוך יצירת מצג שווא כלפי המשקיעים והתקשורת.

עוד נכתב בתביעה כי מייסדי ועובדי Raftt חתומים על בקשת פטנט של Wiz שהוגשה בארצות הברית - אשר לב ליבה של הבקשה נמצא בטכנולוגיה שפותחה על ידם עבור Raftt.

מ-Wiz נמסר בתגובה: "כשחברה מצליחה, לצערנו יש גורמים שמנסים לנצל זאת ולהגיש תביעות בשיטת “המצליח”. עצוב לנו לראות שהפעם מייסדי ראפט - יזמים צעירים ומוכשרים - נפגעים מכך ומהווים מטרה. כמו כל תביעה נגד וויז בעבר, אנו בטוחים שגם התביעה הזו תסתיים ללא כל בסיס ממשי".