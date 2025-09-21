גם אחרי שחזרו הביתה - המצב המדאיג של תושבי הצפון: "לא נעמוד בהוצאות החג"

מומלצים -

על רקע המלחמה, הקרן לידידות וגיאוקרטוגרפיה חשפה היום (ראשון) נתונים המצביעים על הקשיים שעולים בקרב תושבי קו העימות בצפון לקראת חגי תשרי.

21% מתושבי קו העימות בצפון לא יוכלו לעמוד בהוצאות לחג, 31% מעידים כי מצבם הכלכלי הורע מאז החלה המלחמה, כשליש מהתושבים מעריכים שיצטרכו עזרה בהשלמת סל הקניות לחג ומעל למחצית ממי שהתפנו מדווחים על בדידות.

כ-150 אלף משפחות ובהן משפחות מפונות וכאלה שחזרו לביתן, משפחות חטופים, שורדי הנובה, משפחות רווחה ועוד, יקבלו מהקרן לידידות מענק סיוע במזון ובביגוד בשווי של מעל 34 מיליון שקלים.

מאז פרוץ המלחמה מתמודדות אוכלוסיות רבות בחברה הישראלית עם קשיים רבים, בין היתר ביכולת של משפחות רבות לעמוד בעלויות הגדלות של סל הקניות, במיוחד במסגרת ההכנות לחגים. כמו כן, בשנתיים האחרונות רבים מתמודדים עם תופעות של פחד וחרדה, בדידות וקשיים נוספים.

על רקע המלחמה המתמשכת ולקראת ראש השנה וחגי תשרי ערכה הקרן לידידות בשיתוף גיאוקרטוגרפיה בדיקה בקרב משפחות המתגוררות ביישובי קו העימות בצפון אודות היערכותם לחגים. בין הנשאלים תושבים שחזרו בחודשים האחרונים לבתיהם לאחר שפונו על אתגריהם וכאלה שלא פונו ונאלצו להתמודד עם ירי טילים בלתי פוסק ומציאות המלחמה.

בין היתר נבדקו היבטים של היכולת הכלכלית לעמוד בעלויות ההכנות לחג, תחושת הבדידות של התושבים והאם יש להם עם מי לחגוג את ערב ראש השנה. כמו כן, המחקר עורך השוואה בין מצבם היום לבין זה שתקופת החגים לפני פרוץ המלחמה. מהמחקר עולה כי:

• 21% מקרב תושבי הצפון שהשיבו לסקר מעידים כי יתקשו לעמוד בהוצאות לחג

• 31% מעידים כי מצבם הכלכלי הורע מאז החלה המלחמה

• כשליש (28%) העריכו שיצטרכו עזרה בהשלמת סל הקניות לחג

• 27% מקרב הקשישים שענו לסקר חשים בדידות שעלתה בשנתיים האחרונות

• מעל למחצית ממי שהתפנו (55%) ולמעלה משליש ממי שלא התפנו (38%) מדווחים על תחושת בדידות

במסגרת המחקר נבחנו נושאים שונים הקשורים בהוצאות כספיות וקשיים כלכליים לקראת חגי תשרי. המחקר מבוסס על סקר מקוון וטלפוני שבוצע בחודש אוגוסט 2025 בקרב 559 משפחות וקשישים המתגוררים דרך קבע בישוביי קו העימות בצפון, ביניהם קריית שמונה, מטולה, שלומי, נהריה, יסוד המעלה, ראש פינה, חצור גלילית, מ.א גליל עליון, מ.א מטה אשר ו- מ.א מעלה יוסף.

מממצאי המחקר עולה כי רבים מתושבי קו העימות מתארים שמצבם הכלכלי הורע מאז פרוץ המלחמה וכי הם חוששים שלא יוכלו לעמוד בהוצאות החג. כ־31% מתושבי קו העימות מעידים כי מצבם הכלכלי הורע מאז תחילת המלחמה. בנוסף, מעבר לאתגרים הכלכליים, קרוב למחצית ממי שהתפנו (55%) ולמעלה משליש ממי שלא התפנו (38%) מדווחים על תחושת בדידות. מרבית מי שמעידים על תחושת בדידות מעידים כי תחושה זו התחזקה בשנתיים האחרונות.

עוד עולה מנתוני הבדיקה כי בקרב בני 65 ומעלה 15% מהמשיבים יתקשו לעמוד בהוצאות לחג, 19% יצטרכו לבקש עזרה ממשפחה או עמותה או גורם אחר בהשלמת הסל, מתוכם 5% העידו כי עדיין לא יודעים ממי לבקש. סך הכל כחמישית (21%) מהתושבים מעריכים כי לא יוכלו לעמוד בהוצאות החג, וכשליש (30%) סבורים שיזדקקו לעזרה כלכלית כדי להשלים את סל הקנייה, בעיקר באמצעות תמיכה מבני משפחה. הקשיים הכלכליים בולטים יותר בקרב נשים, בקרב מי שהתפנו ובקרב מי שאינם נשואים.

על רקע הנתונים, המלחמה המתמשכת וחזרת תושבי הצפון לבתיהם, תסייע הקרן לידידות למשפחות מפונות ואלה השבות לביתן במענק כספי של אלף שקלים. הסיוע מתקיים במסגרת מבצע הסיוע השנתי של הקרן לחגים בו תעניק הקרן ל כ-150 אלף משפחות מענק סיוע לקניית מזון וביגוד בשווי של מעל 34 מיליון שקלים. המבצע מתווסף למעל 18 מיליון שקלים שהוענקו רק לתושבי הצפון מאז 7 באוקטובר על מנת לעזור להם להתמודד עם אתגרי המלחמה המתמשכת.

בתיה קפלן, 93, מתגוררת בבית אבות בבית שמש בדירת סטודיו קטנה, והיא בין מקבלי הסיוע לקראת החג מהקרן לידידות. כשהייתה בת 9 נאלצה להימלט מעיר הולדתה אודסה לפני שהנאצים כבשו את העיר. עם קריסת ברית המועצות לשעבר, עלתה לישראל.

כעת בני משפחתה מפוזרים ברחבי העולם והיא נותרה בארץ לבדה. המלחמה מדאיגה אותה: “השנתיים האחרונות, מאז תחילת המלחמה, היו מהקשות בחיי - גם נפשית וגם כלכלית. הלב שלי נשבר על כל מי שנהרג ועל החיילים הצעירים שלנו. הכול התייקר, ממזון ועד תרופות, וקשה מאוד להתמודד. הסיוע שקיבלתי מהקרן לידידות לראש השנה נתן לי כוח וביטחון שלא אהיה לבד. אני מודה מכל הלב על היד המושטת ברגעים כאלה".

נשיאת הקרן לידידות, יעל אקשטיין: "ממצאי הסקר שערכנו מעידים על המציאות המאתגרת בה חיים תושבי קו העימות בצפון שנתיים לתוך המלחמה. אותם תושבים המהווים כמגן של מדינת ישראל ואזרחיה, זקוקים כעת לעזרתנו, במיוחד בתקופת החגים. הסיוע הכספי שאנו מעניקים להם הוא לא רק תמיכה חומרית- אלא מסר של תקווה, נוכחות ואכפתיות. כולי תקווה כי ימים אלה, בהם אנו מציינים את חג ראש השנה, יביאו לחזרתם הביתה של התושבים, התחלה חדשה וימים טובים של שגרה מבורכת".