מחשש לקריסת משק החשמל בישראל: הוקפאו בקשות לחיבור חוות שרתים

רשות החשמל במשרד האנרגיה הורתה לחברת "נגה" המנהלת את מערכת החשמל, להקפיא את הבקשות לחיבור חוות שרתים חדשות. ההחלטה מגיעה בעקבות חשש שהתעורר בחברת "נגה" ליציבות משק החשמל.

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היקף החשמל בבקשות שהתקבלו בחברת "נגה" לחיבור חוות שרתים חדשות עומד על כ-27 אלף מגה-וואט - יותר מכל צריכת המשק בזמני שיא, ופי 3 מהצריכה המשקית הממוצעת. ככל שחוות השרתים "לוקחות" יותר חשמל, כך גדל הסיכון לניצול מהיר ולא מידתי של עתודות הגז, וכך גם לחוסרים ולעליות מחירים לצרכנים הישראלים.

בשבועות האחרונים התריע מנהל "נגה" כי אין באפשרותו לאשר בקשות חיבור נוספות למערכת החשמל מבלי לסכן את יציבות המערכת. מנהל המערכת הציג כי בהיעדר שינוי המצב הקיים, תיאלץ נגה לתת תשובות שליליות לבקשות חיבור בהיקף של מעל ל-25 אלף מגה וואט.

ההקפאה בקבלת הבקשות תהיה ל-140 יום, בהם ייבחנו מחדש הנחות יסוד על משק האנרגיה וייקבעו הפרמטרים לאישור בקשות בהמשך. במהלך תקופה זו, מנהל המערכת ימשך הטיפול בהתחייבויות שניתנו עד כה, במקביל לבחינת היתכנות ההקמה והיישום של ההתחייבויות אלו.

מרשות החשמל במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר: "הרשות ערה לקושי שיוצרת קבלת החלטה זו, אך לאחר בחינת המצב הרשות סבורה כי מדובר בצעד מידתי הנדרש נוכח הנסיבות המורכבות שנוצרו, המאזן נכונה בין צרכי התעשייה לבין חובת המדינה להבטיח את אמינות אספקת החשמל לכלל אזרחי ישראל. הרשות עוקבת באופן תדיר אחר המגמות והצעדים שננקטים בעולם, עליות מחירים, התנגדויות ציבוריות, הפעלה של תחנות כח מזהמות יותר ואף צווי עצירה כוללים לחיבור".