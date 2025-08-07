שבר שיאים: הוצאות האשראי ביולי חצו את ה-50 מיליארד שקל

מומלצים -

בחודש יולי האחרון שברו הוצאות האשראי בישראל שיא, וחצו לראשונה את רף ה-50 מיליארד שקלים. כך פורסם הבוקר (חמישי) על ידי חברת שבא (שירותי בנק אוטומטיים). ממוצע ההוצאות היומי עמד על שיא של 1.671 מיליארד שקלים, זינוק של כ-20% לעומת חודש יוני, בו נערך מבצע "עם כלביא".

הישראלים הוציאו באשראי בחודש יולי האחרון 51.793 מיליארד שקלים, עלייה של כ-12% בהשוואה לחודש יולי 2024 - עלייה של 5.485 מיליארד שקלים. הנתון של יולי הוא הגבוה ביותר שנרשם והוא גבוה ב-8.8%, שהם 135 מיליון שקלים מהשיא הקודם שנרשם בחודש מאי השנה, ועמד על ממוצע הוצאות יומי של 1.536 מיליארד שקל.

היקפי הרכישות בעסקאות מקוונות, וגם בעסקאות פיזיות, רשמו בחודש החולף שיאים חדשים. הקניות ברשת חצו לראשונה את רף ה-30 מיליארד שקלים. בעסקאות פיזיות נחצה רף ה-21 מיליארד שקלים.

מנכ"ל שבא איתן לב-טוב: "בחודש יולי ראינו תיקון בהיבט של הצריכה במשק, וההוצאות של הציבור עלו בחדות לאחר המלחמה נגד איראן. אנחנו מתקרבים להוצאה יומית ממוצעת של מיליארד שקל בעסקאות אונליין".