אושר בקריאה ראשונה: תקרת הגירעון לשנת 2026 תעמוד על 5.1%

מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה, לפיה תקרת הגירעון תעלה לשיעור של 5.1% מהתוצר הלאומי הגולמי. 53 חברי כנסת תמכו בהצעה, 45 שהתנגדו. ההצעה תועבר בהמשך לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שתדון בהצעה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בנימוק להצעת החוק נכתב כי הסיבה להעלאת תקרת הגירעון השנתית היא הגדילה בהוצאות המדינה עבור מבצע "שאגת הארי", בין היתר בשל גיוס מילואים, רכש ביטחוני ותשלום פיצויים לאזרחים שבתיהם ניזוקו מירי טילים ורקטות מאיראן ולבנון.

בנוסף להעלאת תקרת הגירעון, בחוק מוצע להגדיל את ההוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2026 בסך של כ-32 מיליארד שקלים נוספים, נוסף על גידול השיעור המותר בהוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2026 בסך של עד 4.4%.

כמו-כן, מוצע בחוק לקבוע כי הממשלה תהיה רשאית להגדיל את ההוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2026 בסכום נוסף של שבעה מיליארד שקלים.

כזכור, הגירעון בשנת 2025 עמד על 32 מיליארד שקלים שהיוו 4.7% מהתוצר הלאומי הגולמי - נמוך מהתחזיות שניבאו גירעון של 5.2% בשל מבצע "עם כלביא", אך לבסוף ירדו בשל העלאת המסים.