23 אלף ברוטו לחודש: זו העיר בה מרוויחים הכי הרבה בישראל

הביטוח הלאומי פרסם היום (ראשון) את דוח השכר למחצית הראשונה של 2025, עם השוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024. על פי הדוח, השכר החודשי הממוצע לשכיר במשק ממשיך לעלות וזינק בכ-4.5%, כך שהגיע ל-15,098 שקלים, בהשוואה ל-14,655 שקלים באותה התקופה המקבילה אשתקד.

לצד זאת, הפערים ממשיכים להעמיק כאשר שכר הגברים הממוצע עומד על 18,441 שקלים - גבוה בכ-54% לעומת נשים שעומד על 11,940 שקלים בלבד . נתון מרכזי נוסף שמראה את עומק הפערים במשק הוא השכר החציוני לשכיר שעמד על 10,586 שקלים בלבד, כאשר הפער בין השכר החודשי החציוני לשכיר לבין השכר החודשי הממוצע לשכיר עומד על 43%.

עד גיל 60, ההפרש בין השכר הממוצע של הגברים והנשים עולה ככל שהגיל עולה, ולאחר מכן הוא יורד. קבוצת הגיל עם ממוצע השכר הגבוה ביותר היא 59-50, ואחריה קבוצת הגיל 49-40. הקבוצה הבאה היא 39-30, אחריה בני 60 ויותר ובסוף קבוצות הגיל 29-20 ובני 20 ופחות.

פילוח על פי ענפים

שני הענפים המובילים בגובה השכר הממוצע והשכר החציוני במחצית הראשונה של 2025 היו ענף "אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר" וענף מידע ותקשורת. בענף הראשון השכר הממוצע היה 31,922 שקלים והשכר החציוני היה 28,612 שקלים.

היכן מרוויחים הכי הרבה?

מבין 27 הערים הגדולות בישראל שבהן יותר מ-75,000 תושבים, השכר החודשי הממוצע היה הגבוה ביותר בהרצליה (22,951 שקלים), רעננה (22,565 שקלים), מודיעין-מכבים-רעות (22,512 שקלים), ותל-אביב (22,359 שקלים); הערים הגדולות שהשכר הממוצע היה הנמוך ביותר הן מודיעין עילית (8,161 שקלים, רהט (9,548 שקלים), בני ברק (9,563 שקלים) ונצרת (9,924 שקלים).

על פי הדוח למחצית הראשונה של 2025 דווחו בישראל 4,032,894 משרות על סך תשלומי שכר בסך של 55.3 מיליארד שקלים. מרבית העסקים בישראל הם קטנים: 92% עד 19 עובדים, 73% עד 5 עובדים בלבד.

מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, צביקה כהן: "לצד המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, הנתונים של דוח השכר מצביעים על שוק עבודה פעיל וצומח, לצד הארת הפערים החברתיים העמוקים שמחייבים מדיניות כלכלית ארוכת טווח. חיזוק שכר העבודה בענפי הרווחה, הבריאות והחינוך אינו רק שאלה חברתית אלא חובה מוסרית של ישראל כתנאי ליציבות כלכלית ויצירת חוסן לאומי. הביטוח הלאומי רואה בדו"ח השכר הרשמי של ישראל, אותו אנו מציגים בפעם השנייה כלי לראייה הוליסטית ושקופה תוך הצגת הנתונים המלאים המשמשים נדבך מרכזי עבור מקבלי ההחלטות, באתגרים השונים במשק הישראלי".