מעל 3 מיליארד שקלים: הטבות הענק שאושרו למשרתי הקבע

הממשלה אישרה היום (ראשון) החלטה תקדימית אותה יזמו שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', בשיתוף עם צה"ל ובגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכוללת שורת צעדים להוקרת משרתי הקבע וחיילי החובה בצה"ל.

במסגרת ההחלטה הוקצו 3.25 מיליארד שקלים לשנים 2029-2025, והיא תכלול מענקים ותמריצים חדשים למשרתי הקבע, קרן סיוע כלכלית ורגשית למשרתי קבע ולבני משפחותיהם, וארנק דיגיטלי אישי בשווי אלפי שקלים שישמש לתשלומי אגרות, רווחה ופנאי. בנוסף, רשות מקרקעי ישראל תקדם פתרונות דיור ייעודיים והטבות לרכישת דירה למשרתי הקבע והמערך הלוחם, מתוך מטרה לחזק את הביטחון הכלכלי של המשרתים ולעודד המשך שירות ארוך ומשמעותי.

ההחלטה קובעת בנוסף כי לוחמים ששירתו במלחמה יקבלו מענק חד־פעמי למימון השכלה גבוהה. הממשלה תכריז על יום ממלכתי להוקרת כלל חיילי צה"ל, תעניק התאמות אקדמיות למשרתי חובה וקבע שנאלצו להפסיק את לימודיהם בשל שירותם, ותנהיג קדימות בקבלת שירותים במשרדי ממשלה לחיילים לוחמים בתקופות חירום. בנוסף, תתאפשר העברת מידע מבוקרת לרשויות מקומיות לשם הענקת סיוע והטבות, ותתקבע הכרה ממלכתית בשירות הצבאי במכרזי שירות המדינה.

מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו נמסר: "ההחלטה שאושרה היום תגדיל את הסיוע שאנו מעניקים בדיור, בלימודים ובהטבות המיוחדות לנשות ואנשי הקבע שלנו".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ הוסיף: "אנחנו מאשרים היום תכנית מעטפת משמעותית שמוקירה את אנשי הקבע ובני המשפחות שלהם. נמשיך לפעול למען כל מי שעושה הכל כדי להגן על הבית".

דוברות שר האוצר

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר הודה לאנשיי הקבע ומשפחותיהם: "משרתי הקבע הם השדרה המקצועית והערכית של צה״ל. הם אלה שבחרו להקדיש את חייהם לביטחון המדינה יום ולילה. החוק להוקרת משרתי הקבע הוא ביטוי פשוט והכרחי לאמירה: זו לא עבודה - זו שליחות. זהו החוזה הערכי שלנו עם משרתי הקבע ומשפחותיהם".

כזכור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר בשבוע שעבר כי יקדם במסגרת תקציב המדינה לשנת 2026 הטבות למשרתי המילואים, במהלך שנתקל בהתנגדות מצד מפלגת הליכוד.