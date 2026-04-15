מדד מחירי הדירות פורסם הערב (רביעי) וממנו עולה כי מחירי הדירות בישראל ממשיכים לרדת. הם השלימו ירידה של 0.1% בחודשים ינואר ופברואר, כאשר במקביל נרשמה ירידה חודשית של 0.3% בדירות החדשות. מדובר בירידה של 1.7% במחירים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי, ינואר ופברואר 2026, לעומת ינואר ופברואר 2025, עולה כי נרשמו עליות במחירי הדירות במספר מחוזות: ירושלים (4.0%), צפון (2.2%), חיפה (0.5%) ודרום (0.4%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות: תל-אביב (5.1%) ומרכז (3.1%).

בתוך כך, מדד המחירים לצרכן פורסם גם הוא הערב - לאחר שעלה ב-0.4% בחודש מרץ 2026, בהשוואה לחודש פברואר 2026. בנוסף, ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2026 לעומת מרץ 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9%. בנוסף, ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2026 לעומת מרץ 2025) ירד המדד ב-6.4%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-5.2%, הלבשה שעלה ב-3.0%, דיור שעלה ב-0.5% ותחבורה ותקשורת שעלה ב-0.4%.

במקביל, ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ריהוט וציוד לבית ושונות שירדו ב-0.3%, כל אחד.

שכר דירה

עליה של 2.2% נרשמה בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.9%.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.