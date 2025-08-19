מדוע את מחיר הרכבת לקרית שמונה - ישלמו תושבי הדרום?

מומלצים -

פרסום ראשון: לטובת הקמת מסילת הרכבת לקרית שמונה - משרדי התחבורה והאוצר ביטלו היום (שלישי) את התקציב לפרויקט ענק שנועד לחבר תחבורתית את מחוז הדרום, בסך 2.1 מיליארד שקל. מדובר בפרויקט תשתיות הענק - מסילת "פלשת שורק", או בשמו הנוסף "עוקף לוד".

התכנית להקמתו אושרה בממשלה בפברואר האחרון והוא נכלל ונכלל בתכנית הפיתוח של הרכבת ל-2040. עלות המיזם מוערכת ב-2.1 מיליארד שקלים. תוואי המסילה בפרויקט "פלשת שורק" נועד לחבר את נמל אשדוד דרך מסילת החוף (קו אשקלון-תל אביב) למסילת הדרום (קו נען- באר שבע) והוא נועד גם לקצר את הנסיעה בין באר שבע לתל אביב, ובעיקר - להוריד משמעותית את תנועת המטענים מנמל אשדוד, מה שמייצר היום פקקים אדירים באשדוד וסביבתה ומקרין גם לשאר הארץ.

לפי בדיקת i24NEWS, לטובת הקמת פרויקט הרכבת הצפונית, משרד התחבורה אישר מתחת לרדאר הסטה של התקציב המיועד לפלשת שורק, בסך 2.1 מיליארד שקלים. במשרד התחבורה טוענים שלא בוטל הפרויקט אך מאשרים כי התקציב הצבוע לו - הוסט לטובת הפרויקט למסילת קרית שמונה.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "בהתאם להצעת משרד התחבורה שבכוונתו לבטל את הפרויקט מסילת פלשת השורק מתוך תכנית הפיתוח של הרכבת, שתועדף מתוך התכנית האסטרטגית ל-2040. מדובר בהפחתה של 2.1 מיליארד שקלים. בנוסף הופחתו 300 מיליון שקלים מתוך פרויקטי תשתית לשיפור השירות לנוסעים".

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "הפרויקט לא בוטל, אלא הוסט חלק מהתקציב ונשאר מספיק כסף לתכנון וקידום. בשנים האחרונות משרד התחבורה בהובלת השרה רגב לא רק שלא צמצם בפרויקטים, אלא הגדיל באופן משמעותי את היקפי עבודות התשתית והוביל תכניות תחבורה לאומיות בקנה מידה חסר תקדים".