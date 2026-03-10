על רקע המערכה עם איראן: תוספת של 40 מיליארד לתקציב הביטחון

משרדי האוצר והביטחון סיכמו ביניהם היום (שלישי) על תוספת של 40 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, על רקע מבצע "שאגת הארי". הסיכום נעשה באישורם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

על פי הסיכום בין משרדי האוצר והביטחון, הבסיס של תקציב הביטחון יעלה מ-112 מיליארד ל-115 מיליארד. בנוסף לכך יתווספו עוד 28 מיליארד שקלים. כמו כן אושרה קופסת רזרבות בסך של 110 מיליארד שקלים המיועדת לתרחישים ביטחוניים נוספים.

i24NEWS

התוספת לתקציב הביטחון מגיעה בניגוד לעמדה הראשונית של האוצר. השר סמוטריץ' רצה תחילה להעביר תוספת ראשונית של 9.5 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון.

עם זאת, במערכת הביטחון נקבעה עלות של 42 מיליארד שקלים למלחמה שתימשך ארבעה שבועות - עלות של מיליארד וחצי שקלים ליום. התקציב יובא הערב לאישור הממשלה.