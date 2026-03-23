בדרך למליאה: ועדת הכספים אישרה את תקציב 2026

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות יושב ראש הוועדה חנוך מילביצקי, אישרה היום (שני) את הצעת חוק התקציב לשנת 2026. המשמעות עבור אזרחי ישראל היא קביעת סדרי העדיפויות הכלכליים לשנה הבאה, בצל המשך הוצאות הביטחון הגבוהות והצורך בשיקום המשק.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על ההחלטה והגדיר את התקציב כ"טוב ואחראי". לדבריו, התוכנית הכלכלית לשנת 2026 כוללת בשורות למעמד הביניים, בהן הורדת מיסים למשרתי מילואים ולעולים חדשים, לצד רפורמה מבנית שנועדה לפתוח את שוק הבנקאות לתחרות. שר האוצר טוען כי למרות שנתיים וחצי של לחימה, מדדי המקרו של ישראל נותרים חזקים, השקל מתחזק והאינפלציה במגמת ירידה.

מנגד, באופוזיציה מציגים תמונה הפוכה בתכלית. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, מרכז האופוזיציה בוועדה, תקף בחריפות את ההצעה וכינה אותה "תקציב ביזה". לפי טענת האופוזיציה, התקציב כולל כ-6 מיליארד שקלים של כספים קואליציוניים פוליטיים ונעדר מנועי צמיחה שיסייעו למשק לצאת מהמשבר.

בליאק ציין כי מאבק האופוזיציה הוביל לבלימת העברתם של 5.8 מיליארד שקלים לצרכים מגזריים, וכי מאות מיליוני שקלים המיועדים לחינוך החרדי הפרטי נמצאים כעת תחת בירור משפטי בבית המשפט העליון.

ביום חמישי הקרוב תתכנס מליאת הכנסת למרתון הצבעות בקריאה שנייה ושלישית.