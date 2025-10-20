הקיפאון בנדל"ן נמשך: ירידה של 20% במכירת דירות באוגוסט

בהמשך לירידה בעסקאות הנדל"ן בחודשים האחרונים, גם בחודש אוגוסט, נרשם המשך של אותה המגמה - לצד התמתנות שלה. הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ד"ר שמואל אברמזון, פרסם היום (שני) סקירה מנה עלה כי בחודש אוגוסט נמכרו 7,623 דירות. במקביל, בדירות חדשות נרשמה ירידה של 5% - ואולם בניכוי דירות בסבסוד הממשלתי - הירידה בפועל עומדת על 20% לעומת אוגוסט אשתקד.

מדובר בעלייה של 2% בהיקף המכירות וירידה של 5% לעומת אוגוסט 2024. בדירות חדשות כאמור נרשמה ירידה גם כן של 5% - ואולם בניכוי דירות בסבסוד הממשלתי (מחיר למשתכן, דירה בהנחה) - הירידה בפועל עומדת על 20% לעומת אוגוסט אשתקד.

לפי הסקירה, בחודש אוגסט נרשמה ירידה משמעותית בשכיחות של הטבות המימון המדווחות (מבצעי ה-20%-80% והלוואות הבלון), וזאת לאחר כניסתן לתוקף של הנחיות בנק ישראל המגבילות את היזמים למתן הטבות אלה.

בחמישה אזורים שנבחנו, שכיחות ההטבות בקרב העסקאות ירדה לכרבע - כשירידה בולטת במיוחד נרשמה באזורים תל אביב, המרכז ונתניה. בבאר שבע, לעומת זאת, היקף העסקאות שנחתמו על בסיס מבצעים אלה נותר יציב.

בשוק יד שנייה בחודש אוגוסט נמכרו 4,461 דירות - ירידה של 16% לעומת חודש יולי, אך עלייה של 7% ביחס לאוגוסט שעבר.

כזכור, לאחר השפל במכירת דירות בחודש יוני, ברקע המלחמה עם איראן - צמיחה מינורית בנתונים נרשמה בחודש יולי, אבל בפועל - צניחה.

לפי סקירת האוצר, בחודש יולי נרכשו 8,011 דירות בסך הכל (יד שניה וחדשות) - עלייה של 36% לעומת השפל של חודש יוני, אך ירידה של 10% ביחס ליולי אשתקד. גם בחודש זה עיקר הירידה הייתה בדירות חדשות (מכירות הקבלנים) - שהסתכמו ב-2,726 דירות (כולל אלו בסבסוד הממשלתי); ירידה של 28% ביחס לאשתקד. בניכוי הדירות המסובסדות, הירידה הייתה גדולה אף יותר ועמדה על 34% ביחס ליולי שעבר.

מכלול נתונים אלה מגלם בשורות רעות לשוכרי הדירות, בהם נמנים שליש ממשקי הבית בישראל, כאשר מרבית שוק זה היום נשען על דירות בבעלות פרטית. הירידה ברכישות המשקיעים מאותת רעות להיצע דירות ההשכרה - מה שעלול להזניק את המחירים כלפי מעלה.