הלחימה בעיצומה - ותחזית הצמיחה ל-2025 עודכנה כלפי מטה

בעקבות מבצע "עם כלביא" והתמשכות הלחימה בעזה: אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר עדכן היום (ראשון) את תחזיות הצמיחה לשנים 2025 ו-2026. כאשר התחזית לשנה הנוכחית עודכנה כלפי מטה, ואילו לשנה הבא כלפי מעלה - באופן המייצג צפי להתאוששות כלכלית. על רקע העדכון הצפוי של תקציב 2025 בזמן הקרוב, תחזיות הצמיחה המעודכנות לשנים 2025 ו-2026 עומדות על 3.1% ו-5.1% בהתאמה.

תחזית הצמיחה לשנת 2025 עליה התבססה התכנית הרב שנתית שהוגשה לממשלה בחודש יוני 2025 עמדה על, 3.6% והיא התבססה על תרחיש לחימה בו המבצע "מרכבות גדעון" נמשך עד הרבעון השני של השנה, וזאת כאשר אין התרחבות לזירות נוספות.

מאז הוגשה התוכנית חל שינוי מהותי בתרחיש זה, בעקבות המערכה מול איראן והתרחבות הלחימה ברצועת עזה. התחזית המעודכנת לוקחת בחשבון את השלכות מבצע "עם כלביא", והיא מתבססת על תרחיש בו הלחימה העצימה בעזה תמשך ברבעון השלישי של השנה.

כתוצאה מעדכון תרחיש הלחימה, תחזית הצמיחה לשנת 2025 עודכנה כלפי מטה ב-0.5 נקודות אחוז. העדכון משקף את הצפי של משרד האוצר לפגיעה בנתוני הרבעון השני של השנה, עקב השבתת המשק במשך כשבועיים בחודש יוני. בנוסף, הרבעון השלישי של שנת 2025 צפוי להיות מושפע מגיוס מוגבר של מילואים ביחס לתרחיש הבסיס המקורי.

במקביל, תחזית הצמיחה לשנת 2026 עודכנה כלפי מעלה ל-5.1%. על פי התרחיש העדכני, בשנה זו צפויה להיות התאוששות כלכלית חזקה, לאחריה קצבי הצמיחה יתחילו להתכנס לקצב הצמיחה הפוטנציאלי של המשק.