בזמן שעסקים רבים מצפים לפיצויים על נזקי המלחמה, נפגעי הסבב הקודם עדיין לא קיבלו את המענק מ"עם כלביא". כתבתנו לענייני כלכלה עדי כהן פגשה אותם, ושמעה על תסכול ועל סחבת שלא נגמרת.

כאמור, על פי ההערכות, כעשרים אלף לפחות מהתביעות שהוגשו למס רכוש ב"עם כלביא" עדיין לא שולמו במלואן או בכלל - היקף זעיר ביחס למאות אלפי התביעות שהוגשו, אך מאחורי כל אחת מהן: עולם וסיפור.

לצד אלו שנפגעו מירידה בהכנסות בעקבות המערכה, גם אלו שספגו פגיעה פיזית בעסק בעקבות נזקי טילים - עדיין ממאנים להשתקם ולהרים את הראש. על כתפיו של עסק קטן, המשא הזה, הכבד, לאורך זמן - יכול להיות מכת מחץ של ממש.

מתווה הפיצויים הנוכחי שמחכה כעת על שולחן הכנסת, הוא כמעט 'העתק-הדבק' מגלגולו ב"עם כלביא", ואת הכסף - מבינים העסקים, ייקח זמן עד שיפגשו.

כך, בפתחו של חג החירות בצל המלחמה, כורעים בעלי העסקים שנדרשים מהמדינה לחוסן וסבלנות תחת עומס ומשקל שלא נגמר - כשהסוף שלו, עוד לא נראה לעין.