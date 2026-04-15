מדינת ישראל לא נערכה כראוי לשמירה על רציפות התעופה האזרחית בזמן מלחמה, והממשלה טרם גיבשה פתרון למחסור הקריטי בעשרות אלפי עובדים זרים. כך עולה היום (רביעי) משני דוחות ביקורת חריפים שפרסם היום מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן.

המבקר מתח ביקורת נוקבת על משרדי הממשלה וקבע כי למרות הסיוע הכספי שקיבלו חברות התעופה הישראליות, המדינה לא הבטיחה לעצמה יכולת השפעה עליהן בשעת חירום, דבר שהוביל לקשיים משמעותיים בהחזרת לוחמים ועליית מחירים קיצונית.

בתחום התעופה נחשף כי משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית לא נערכו מראש למצב שבו חברות זרות יבטלו טיסות באופן מתמשך. הדו"ח מציג נתונים מדאיגים לפיהם בשנת 2024 נרשמה ירידה של 44 אחוזים במספר הנוסעים לעומת התחזיות המקוריות, בעוד שחברת אל על רשמה עלייה של 46 אחוזים בנפח הפעילות שלה.

המבקר ציין כי לא נקבעו מנגנונים ברורים לתעדוף נוסעים חיוניים, מה שהקשה על שובם של לוחמי מילואים של צה"ל שקיבלו צו 8 וביקשו לחזור לישראל בתחילת המלחמה. במקביל, מחירי הטסת המטען ליעדים בארצות הברית ואירופה זינקו בשיעור שנע בין 34 ל-75 אחוזים.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן אמר על שמירת רציפות שירותי התעופה בעת חירום: "ירי הטילים מאיראן ומלבנון במבצע שאגת הארי ממחיש ביתר שאת כי על רשויות המדינה לדאוג שמערך התעופה יפעל באופן תקין גם בחירום. במלחמת חרבות ברזל ובמבצע עם כלביא התברר כי התעופה האזרחית לא הייתה ערוכה כראוי למלחמה ארוכת טווח. המלחמות המחישו את הצורך בקיומו של שדה תעופה משלים. הסחבת מצד הממשלה ודחיית קבלת ההחלטות לגבי המקום והזמן שבהם יוקם שדה התעופה נמשכו שנים, והשדה עדיין לא הוקם. יש לראות זאת בחומרה.

"אף שהממשלה תמכה בחברות התעופה הישראליות, מתחילת משבר הקורונה ועד תום מבצע עם כלביא, היא לא דרשה בתמורה לקבוע הסדרים שיאפשרו לה להשפיע על פעילותן במצבי חירום עתידיים. בנוסף, לא נעשה ניסיון מצד המדינה להפעיל את צו האינטרסים במהלך המלחמה בקשר להפעלת טיסות.

עוד נמצא כי בתחילת מלחמת חרבות ברזל לא היה במשרד התחבורה, ברשות התעופה האזרחית ובמל"ל נוהל לתיעדוף חזרתם של הנוסעים הישראלים השוהים בחו"ל בעת חירום על פי חיוניותם למשק. כך, גם חיילים ואנשי מילואים שקיבלו צו 8, נאלצו לחפש טיסות ולשלם מחירים גבוהים כדי לשוב בבהילות לישראל. על שרת התחבורה לתקן את הליקויים ולהכין תוכניות לשעת חירום בהקדם".

מבקר המדינה

בנושא העסקת עובדים לא-ישראלים, המבקר מתריע על מחסור של כ-37 אלף עובדים בענף הבנייה נכון לחודש יוני 2025. על פי הממצאים, הממשלה נכשלה במינוי גורם מתכלל בעל סמכויות לטיפול בחסמים ולא ביצעה ניתוח מעמיק של ההשפעות הכלכליות ארוכות הטווח של המחסור בכוח אדם.

המצב הנוכחי הוביל לעלייה בסיכון להעסקת עובדים פלסטינים ללא היתר, בעיקר בעבודות שיפוצים בבתים פרטיים. המבקר קובע כי על ועדת המנכ"לים לפעול מיידית לייעול הבאת עובדים זרים דרך הסכמים בילטרליים וליצור מנגנונים שיאפשרו הבאה פרטית בעת חירום תוך פיקוח על זכויות העובדים.

הדוחות הנוכחיים גובשו עוד לפני מבצע "שאגת הארי" ופרסומם נדחה בשל הלחימה, אך המבקר מבהיר כי המסקנות וההמלצות תקפות גם כעת. אנגלמן קרא לראש הממשלה ולשר האוצר לקיים דיון דחוף בקבינט החברתי-כלכלי בהשפעות המתמשכות של המחסור בעובדים על כלכלת ישראל. המבקר סיכם כי על משרדי הממשלה להיערך באופן שוטף לאיומים של מחסור בכוח אדם בתשתיות ובבנייה, ולמפות את הצרכים בכל ענף לטווח הקצר והארוך.

על העסקת עובדים זרים, אמר המבקר אנגלמן: "שום גורם, ובכלל זה משרד האוצר, לא בחן את ההשפעות העקיפות וההשפעות לטווח הבינוני והארוך של המחסור בעובדים לא-ישראלים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. לא הוצבו יעדים לגבי מספר העובדים הזרים וזמנים להגעתם. במאי 2024, כתשעה חודשים לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עדיין לא היה גורם מתכלל בעל ראייה של כלל צורכי המשק וסמכות לטיפול בחסמים להבאת עובדים זרים, והעיסוק המרובה בנושא לא הניב תוצאות מספקות.

"למרות המאמצים להביא עובדים זרים לענף הבנייה במהלך המלחמה, ביוני 2025 עדיין נותר מחסור של כ-37,000 עובדים לא-ישראלים. פגיעה או קריסה של ענף הבנייה בשל מחסור בידיים עובדות עלולה להשפיע על המשק כולו. המחסור בעובדים בענף השיפוצים אף עלול להביא להעסקת עובדים פלסטינים לא חוקיים.

מבצע שאגת הארי הוא תמרור אזהרה נוסף - על משרדי הממשלה הרלוונטיים להיערך באופן שוטף לאיומים של מחסור בכוח אדם".