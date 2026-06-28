בשורות נהדרות לנהגים: משרד האנרגיה והתשתיות הודיע הבוקר (ראשון) על ירידה דרמטית במחירי הדלק בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי.

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המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.48 שקלים לליטר, ירידה של 32 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בנוסף, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.34 שקלים לליטר, ירידה של 27 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות ציינה כי "מחיר הבנזין בתחנה ירד החודש ב־32 אגורות לליטר לעומת העדכון הקודם - הירידה החודשית המשמעותית ביותר בשלושת החודשים האחרונים. בסך הכול, מאז חודש אפריל, ירד מחיר הבנזין ב־59 אגורות לליטר".

לדבריה, עיקר הירידה החודש נובעת מהיחלשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגיה והתפוגגות חלק מהחששות מפני שיבושים באספקת הנפט העולמית. "כתוצאה מכך, ירד מחיר הבנזין הבינלאומי בכ־16%", אמרה, "מנגד, התחזקות הדולר בכ־6% מול השקל פעלה בכיוון ההפוך ומיתנה מעט את היקף ההוזלה לצרכן. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק, ולבחור בתחנה המשתלמת ביותר".