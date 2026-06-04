כלכלת בחירות: נתניהו מקדם את הפחתת המע"מ ל-17% - באוצר מתנגדים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ויועצו הכלכלי אבי שמחון, פנו בשבוע האחרון לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ודרשו ממנו לדון בהפחתת המע"מ בחזרה מ-18% ל-17%. לפי שעה, טרם התקיים דיון פורמלי בנושא, אך המהלך שעלה על השולחן כבר גרר התנגדות נחרצת מצד משרד האוצר.

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גורמים בסביבת ראש הממשלה אמרו ל-i24NEWS כי מהלך כזה - אם יקרה - יגובש עד לסוף חודש יוני כדי להכניסו לתוקף בתחילת החודש הבא. מלשכת ראש הממשלה נמסר: "הנושא נמצא בסמכות שר האוצר ולא עומד כרגע על הפרק".

כזכור, בתחילת 2025 עלה המע"מ ל-18% על רקע הוצאות הביטחון שגדלו - ואיתן גם הגירעון. מאז הגירעון אומנם הצטמצם מעט , אך הוצאות הביטחון רק גדלו עוד יותר. עלות הצעד של הפחתת המע"מ מוערכת בכ-8 מיליארד שקלים שייגרעו מקופת המדינה. על כן, באוצר מתנגדים למהלך כזה שיביא לגריעה מהקופה הציבורית, בשעה שבמשרד ובבנק ישראל נוקטים במדיניות הפוכה של הורדת יחס החוב לתוצר וכיסוי הצרכים הביטחוניים הגדלים.

על פי ההערכות, המהלך המדובר מגיע כיוזמה מסביבת ראש הממשלה ושמחון כחלופה לחוק לסבסוד המשכנתאות - שירד מהשולחן, לפחות לעת עתה, על רקע ההתנגדות המקצועית והמשפטית לו. צעד כזה, שיביא להפחתה והקלה ביוקר המחיה עבור האזרחים, עשוי להיות בעל ערך פוליטי רב לראש הממשלה ערב הבחירות ומנגד מהלומה לשר האוצר, שמהלכיו להקלת יוקר המחיה עד כה כשלו.