בשווי 2 מיליארד שקלים: איזה מגזר עומד להרוויח מסבסוד משכנתאות?

פחות מיומיים לאחר אישור תקציב המדינה, ועם מערכת בחירות הנראית באופק, אישרה הממשלה את הצעתו של היועץ הכלכלי אבי שמחון לסבסוד משכנתאות בעלות מוערכת של כ-2 מיליארד שקלים בשנה. המהלך אושר בניגוד גמור לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר, בנק ישראל והייעוץ המשפטי. המומחים מזהירים כי ל"מתנה" היקרה אין מקור תקציבי מוגדר, ומשמעותה היא העמקת הגירעון או קיצוץ רוחבי כואב במשרדי הממשלה השונים.

על פי המתווה החדש, המדינה תשתתף בעד 75% מהעלייה הריאלית בהחזר החודשי עבור בעלי דירה יחידה שרכשו את נכסם עד סוף שנת 2022. כך למשל, רוכש שחווה זינוק בהחזר החודשי מ-5,000 שקלים ל-6,500 שקלים בעקבות עליית הריבית, יזכה לקבל מהמדינה כ-650 שקלים מדי חודש ישירות לחשבון הבנק שלו. ההטבה מוגבלת לנכסים ששוויים בעת הרכישה לא עלה על פי שניים ממחיר דירה ממוצעת באותה תקופה.

גורמי המקצוע תוקפים את ההחלטה וטוענים כי היא מייצרת הקצאה שרירותית של כספי ציבור לאוכלוסייה חזקה יחסית, שנהנתה מעליית ערך הנכסים שברשותה. לטענתם, המתווה מפלה לרעה שוכרי דירות שספגו את התייקרות המשכנתאות של בעלי הבית דרך עליית שכר הדירה, אך אינם זכאים לכל פיצוי. המבקרים מדגישים כי מדובר בתעדוף של בעלי נכסים על פני אלו שטרם הצליחו להגיע לדירה, תוך התעלמות מההשלכות הכלכליות רחבות ההיקף.

מעבר לביקורת הכלכלית, עולה חשש כבד לתעדוף סקטוריאלי, שכן המגזר החרדי צפוי להיות המוטב העיקרי מהמהלך. ולמרות הביקורת וברוח התקופה, ובניגוד לכל היגיון כלכלי, הממשלה ממשיכה באין מפריע - ונראה שגם הפעם היא לא מתכוונת לעצור.