על רקע העלאת המחירים: עלייה של 25% בבקשות סיוע בתמ"ל

הבנק החברתי למזון תינוקות מדווח היום (שני) כי במהלך שנת 2025 חלה עלייה של כ-25% בבקשות לסיוע במזון לתינוקות. על פי הדיווח, העלייה במחירי התרכובות למזון תינוקות (תמ"ל) עמדה על 7% בשנה שעברה, ועל כ-30% החל משנת 2020, ומציבה את ישראל ב-10 האחוזים העליונים במחירי התמ"ל מבין מדינות ה-OECD.

הדיווח של הבנק החברתי למזון תינוקות מגיעה על רקע הודעת חברת טבע על העלאת מחירי נוטרילון ב-10%, ועל כן הם כותבים כי על הממשלה להתערב בנושא באופן מיידי.

על פי נתוני הבנק, המחיר הממוצע של קופסת תמ"ל (כ-700 גרם) עומד כיום על 85-75 שקלים, מה שמעמיד את המחיר שמשלמת משפחה ממוצעת על תמ"ל על כ530-500 שקלים בחודש.

העלייה החדה במחירים נמשכת ברצף מאז 2020, וניתן לייחס אותה לשורה של גורמים: פגיעה בשרשראות האספקה בתקופת הקורונה, התייקרות חומרי גלם ושילוח, אינפלציה עולמית, עליית יוקר המחיה בישראל, מיסוי עקיף, התמשכות הלחימה והעלאת המע"מ.

מאיר שדה, מנכ"ל הבנק החברתי למזון תינוקות: "לפי נתוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת, משקי בית עם תינוקות עד גיל שנתיים מוציאים כ־0.62% מהכנסתם נטו על תמ"ל בלבד. זהו נטל כבד שמתווסף להוצאות מחיה רבות נוספות. תזונה בשנים הראשונות לחיים היא השקעה בעתיד המדינה, לא מותרות".