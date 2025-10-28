גורמים המעורים בתקציב: סמוטריץ' קבע שהמע"מ לא יופחת

גורמים המעורים בדיוני תקציב המדינה אמרו ל-i24NEWS היום (שני) כי "סמוטריץ החליט - המע"מ לא יפוחת בתקציב הקרוב". הגורמים, הוסיפו כי "ההקלה במיסוי תהיה הפחתת מס הכנסה, שתטיב בעיקר עם הציבור העובד".

נציין, כי החלטה זו תלויה באישור טיוטת התקציב על ידי הממשלה, וכן בהכרעת המחלוקות על תקציב הביטחון. משרד האוצר מסר מוקדם יותר היום כי סמוטריץ' קיים "דיון מקצועי נרחב" עם בכירי המשרד, ובהשתתפות נציגים מטעם בנק ישראל.

המשרד ציין כי שר האוצר "סקר את המטרות והאתגרים, ואמר כי התקציב יבטא יציאה ממלחמה לצמיחה ולחזרה לנורמליות, לצד ריסון תקציבי ואחריות". בדיון הציגו אגפי המשרד את תהליכי העבודה והצעדים הנדרשים לשינויים המבניים, שיובאו לאישור לצד תקציב המדינה. הטיוטה צפויה להיות מועברת לאישור הממשלה תוך מספר שבועות, ובהמשך לכנסת.