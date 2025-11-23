משרד הבינוי והשיכון הודיע הבוקר (ראשון) כי החל בתהליך שליחת הודעות הזכייה ל-7,479 זכאים שזכו בהגרלה העשירית של תכנית "דירה בהנחה". הדירות שהוגרלו ממוקמות ב-21 יישובים ברחבי הארץ, ביניהם ירושלים, נתניה, רעננה, באר יעקב, קריית גת ועוד.

ההגרלה הנוכחית התאפיינה בשינוי מדיניות משמעותי, כאשר לראשונה ניתנה עדיפות נרחבת למשרתי מילואים פעילים. נתון חסר תקדים זה בא לידי ביטוי בתוצאות, לפיהן 47% מכלל הזוכים בהגרלה הם חיילי מילואים פעילים.

ההרשמה להגרלה נסגרה ב-22 באוקטובר 2025, והיא נערכה רק לאחר שמשרד הבינוי והשיכון קיבל ואימת את נתוני המשרתים מול משרד הביטחון. כלל הנרשמים צפויים לקבל הודעת טקסט אישית במהלך היממה הקרובה, והתוצאות המלאות יופיעו גם באזור האישי באתר התכנית.

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, מסר: "זו בשורה לאלפי משפחות צעירות. לראשונה תיעדפנו בצורה משמעותית משרתי מילואים ולוחמים, וזהו ביטוי מובהק להערכה ולהוקרה על הנתינה למדינה. נמשיך לקדם הגרלות נוספות".

מנכ"ל המשרד, יהודה מורגנשטרן, הוסיף ובירך את הזוכים: "אנו במשרד נמשיך לעבוד על פתיחת הגרלה נוספת כבר ברבעון הראשון של שנת 2026, כדי לאפשר לעוד משפחות בישראל לזכות בהזדמנות אמיתית לבית משלהן".