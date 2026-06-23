ההרשמה להגרלה של תוכנית "דירה בהנחה" הסתיימה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) אחרי שהייתה פתוחה במשך ארבעה שבועות. לפי נתוני משרד השיכון, בסך הכול נרשמו 114,848 משקי בית שביצעו 1.7 מיליון הרשמות, מאחר ובאפשרות והזכאים להירשם לעד שלושה יישובים ולכלל ההגרלות המתקיימות בהם.

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עם סיום תהליך האימות והבקרה, יפורסמו תוצאות ההגרלה והודעות הזכייה יישלחו ישירות לזוכים. על פי הודעת משרד השיכון, הליך ההגרלה נערך בהתאם לנהלים מחמירים ומבוקרים, באמצעות מערכת ממוחשבת וללא מגע יד אדם, בניהולה של ועדת ההגרלות ובפיקוח רואה חשבון מוסמך.

במסגרת ההגרלה יוגרלו 7,922 יחידות דיור ב-19 יישובים ברחבי הארץ, בהם ראשון לציון, כפר סבא, חדרה, יקנעם עילית, בית דגן, בת חפר ועוד. כמחצית המדירות בהגרלה יוקצו למשרתי מילואים פעילים, ומתוכן כמחצית יוקצו ללוחמים.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ: "דירה בהנחה היא כלי משמעותי להנגשת פתרונות דיור למשפחות וצעירים בישראל. בהגרלה הנוכחית נתנו את העדיפות הגדולה ביותר שניתנה עד כה לחיילי מילואים כדי להוקיר את תרומתם למדינה. במקביל, אנו ממשיכים לפעול להגדל היצע הדירות בישראל עם קצב חתימה חסר תקדים על הסכמי גג לצד סבסוד פיתוח ותקצוב תוכניות להאצת הבנייה ופרוייקטים להתחדשות עירונית".