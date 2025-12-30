בשורה טובה לנהגים: מחיר הדלק יצנח משמעותית בערב הסילבסטר

משרד האנרגיה והתשתיות מעדכן היום (שלישי) על ירידה של 26 אגורות במחירי הדלק לחודש ינואר 2026. המחיר יתעדכן בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי הקרוב.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי, כולל מע"מ, לא יעלה על 6.85 ש"ח לליטר - זו ירידה של 26 אג' מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, כולל מע"מ.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת לא יעלה על 5.80 ש"ח לליטר, ירידה של 23 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, מסרה: "לראשונה בשנתיים האחרונות, מחיר הבנזין יורד מתחת ל-7 שקלים לליטר. מדובר בירידה משמעותית, שנובעת מצניחה של כ-11% במחירי הבנזין הבינלאומיים באזור הים התיכון, בין היתר בשל עודף היצע של תזקיקים בשוק הבינ"ל, ירידה בביקושים לבנזין וירידה בפרמיית הסיכון הגיאופוליטית. לכך מצטרפת גם היחלשות של שער הדולר בשיעור של כ-2%".

משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ להשוות מחירים ולבחור בתחנה הכדאית ביותר לצרכן. פירוט נוסחת המחיר לצרכן ניתנת לצפייה בכל עת באתר משרד האנרגיה והתשתיות.