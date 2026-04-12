ההגרלה ה-11 של "דירה בהנחה", תיפתח להרשמה ביום רביעי הקרוב, 15 באפריל 2026. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל פרסמו היום (ראשון) את פירוט הערים והיקף הדירות.

כ-7,922 יחידות דיור יוגרלו בהגרלות שונות ב- 19 ערים ויישובים ברחבי הארץ, בהן: אשדוד, בית דגן, כפר מנדא, כפר סבא, מעלה אדומים, נהריה ועוד. ניתן להנפיק אישור זכאות להרשמה להגרלה עד יום חמישי, 30 באפריל 2026.

בהתאם להנחיית שר הבינוי והשיכון חיים כץ, גם בהגרלה זו יוקצו עד 50% מהדירות למשרתי מילואים פעילים, מתוכן כ-25% ללוחמים.

השר כץ מסר כי "האויב רוצה להרוס ואנחנו ממשיכים לבנות בכל הכוח. בעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל ממשיכים לפעול להגדלת היצע הדיור ולהנגשת פתרונות דיור לזוגות צעירים ולמחוסרי דיור עם הנחה משמעותית. גם בהגרלה הזו כ-50% מהזוכים יהיו ממערך משרתי המילואים והלוחמים הנושאים בנטל הביטחוני וראויים לעדיפות".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן: "הגדלת ההיצע מתורגמת בפועל לאלפי דירות שיוצאות לשוק, וההגרלה הזו היא חלק מרצף מהלכים שאנחנו מובילים כדי להרחיב את ההזדמנויות לזוגות צעירים. אנחנו פועלים לקדם רצף של שיווקים, לצד הסרת חסמים והאצת תהליכים, כדי לייצר ודאות ולשמור על פעילות ענף הבנייה. גם בתקופה מורכבת, הבנייה בישראל לא נעצרת ואנחנו ממשיכים להניע פרויקטים ולראייה ההגרלה המגוונת שתיפתח להרשמה השבוע חישובים וערים בכל רחבי הארץ".

מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בפועל, עידן מועלם, הוסיף: "רשות מקרקעי ישראל ממשיכה לפעול בנחישות לשיווק קרקעות למגורים בכל רחבי הארץ, תוך דגש על מתן פתרונות דיור איכותיים ונגישים למשפחות צעירות ולמשרתי המילואים. הגרלה זו היא נדבך נוסף במאמץ הלאומי להגדלת ההיצע, ואנו רואים חשיבות עליונה בכך שהזוגות הצעירים יוכלו לבנות את ביתם ביישובים בכל הארץ, מצפון ועד דרום, במחירים מופחתים ובסטנדרט גבוה".

זכאים להירשם להגרלה הם חסרי דירה בעלי אישור זכאות בתוקף. בדומה להגרלות קודמות ניתן יהיה להירשם לשלוש ערים שונות ולכלל ההגרלות בערים אלו.

ניתן להנפיק אישור זכאות באופן מקוון באמצעות החברות המפעילות את מערך ההרשמה - מילגם, אלונים ומעוף.