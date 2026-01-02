הפחדת הפרשנים ואנשי המחאה, והמציאות - ישראל מעצמה כלכלית

במשך חודשים ארוכים התנהל כאן קמפיין מתוזמר של כלכלנים, פרשנים, אנשי מחאה - על קריסת הכלכלה המתקרבת. איימו עלינו, הפחידו אותנו, צעקו שמשקיעים בורחים, שהתארכות המלחמה מחריבה את הכלכלה.

כל התחזיות של נביאי השקר שוב התנפצו לרסיסים על הרצפה. הבורסה התפוצצה בשנה האחרונה ושברה כל שיא אפשרי, השקעות עתק נכנסו למדינה, השווקים השתוללו - ישראל הפכה למעצמה כלכלית עולמית.

פרופסור אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, אמר כי לא ניתן לדעת מה יקרה: "אנחנו במקום שבו פתאום פורצת מלחמה שאף אחד לא ציפה לה", אך הוסיף כי הוא מאמין "שרוב החזאים, ואני בינהם, מעריכים ששנת 2026 תהיה שנה של צמיחה כלכלית".

פרופסור שמחון ציין כי הוא מעריך בשנה הקרובה תהיה עליית מחירים לצד הצמיחה, אך כי זו תהיה שנה כלכלית טובה מאוד.

