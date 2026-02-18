ההסתדרות הכריזה הבוקר (רביעי) על סכסוך עבודה בענף התעופה בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת וויז-אייר בישראל. לפי הודעת ההסתדרות, ההחלטה התקבלה ללא כל היוועצות, שיתוף או תיאום עם העובדים ועם נציגותם: "צעד המהווה פגיעה ישירה בביטחון התעסוקתי שלהם, וביציבות הענף כולו".

סכסוך העבודה חל על חברות אל-על, ארקיע, ישראייר ואייר חיפה, וכן על רשות שדות התעופה, המפעילה את נמלי התעופה בן גוריון, רמון, חיפה, והמנחתים בהרצליה וראש פינה. בסך הכול סכסוך העבודה יחול על יותר מ-11 אלף עובדים בענף, והעיצומים צפויים להכנס לתוקף בעוד שבועיים.

בסוף נובמבר חברת וויז אייר הכריזה על הקמת בסיס בישראל, תוך עידוד מצד משרד התחבורה. במסגרת הצעד, יוצבו מטעמה 10 מטוסים חדשים בישראל ויוקצו כמיליון מושבים בשנה.

ביום חמישי שעבר, ובצעד חסר תקדים, ועדה ממשלתית בין-משרדית אישרה להקים בסיס "לואו-קוסט" בנמל התעופה בן-גוריון. האישור להקמתו ניתן כחלק ממהלך שמובילה חברת וויז אייר, בעידוד משרד התחבורה, על מנת לעודד תחרות בענף התעופה.

משרת התחבורה מירי רגב נמסר בתגובה: "ההכרזה על סכסוך עבודה היא פגיעה חוזרת באזרחי ישראל בכדי למנוע את הוזלת מחירי הטיסות המופקעים. אין זה סוד שחברות התעופה הפקיעו מחירים ברגעים הקשים ביותר לאזרחי ישראל, וזו מציאות שאי אפשר לקבל. חופש התנועה של אזרחי ישראל תלוי גם במחירי טיסות תחרותיים.

הכנסת חברות תעופה בינלאומיות תרחיב את משק התעופה כולו ותייצר תחרות בריאה על מחיר ושרות ללקוח, ולא פחות מכך - תגרום לשוק העבודה להתרחב ויאפשר בחירה לעובדים. הכנסת וויז אייר ודומיו לישראל הינה בשורה משמעותית עבור אזרחי המדינה בכל קנה מידה", אמרה שרת התחבורה.