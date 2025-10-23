סמוטריץ' ונתניהו ידונו בתקציב 2026: הוצאות הביטחון במרכז

גורמים המעורים בפרטים התייחסו לדיונים והסבירו: "ההתבטאויות האחרונות של רה"מ מסמנות צורך בהתעצמות בטחונית - מעבר לכיסוי הוצאות המלחמה" • לפי לוח הזמנים: יש להעביר את התקציב עד לחודש מרץ

בנימין נתניהו ובצלאל סמוטריץ', ארכיוןיונתן זינדל / פלאש 90

באיחור של מספר חודשים: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו צפויים להיפגש היום (חמישי) לפתיחת דיוני תקציב 2026. בהודעת משרד האוצר נמסר כי במהלך הפגישה, סמוטריץ' צפוי להציג לנתניהו את עקרונות התקציב, שנבנו על רקע יציאה ממלחמה ממושכת.

לפי גורמים המעורים בדיוני התקציב, במרכז השיח בין ראש הממשלה למשרד האוצר, עומדות - כצפוי - הוצאות הביטחון. לדברי אותם הגורמים, ההתבטאויות האחרונות של ראש הממשלה מסמנות צורך בהתעצמות בטחונית - מעבר לכיסוי הוצאות המלחמה.

במקביל, שר האוצר מתעקש עדיין על הפחתת מסים בתקציב 2026 - מה שלא יתאפשר עם העלאה משמעותית של הוצאות הביטחון. באוצר ציינו, כי לתפיסת השר, עם סיום המלחמה, הקלה מידתית כזו בנטל המס תתרום לעסקים ותאיץ את הצמיחה במשק.

סמוטריץ': "אם הנגיד לא יוריד את הריבית - אוריד המיסים" איתי קדם, נשיאות המגזר העסקי

בשבוע הבא תתקיים פגישה סדורה בהשתתפות גורמי המקצוע הכלכליים במשרד האוצר, אז גם יוצגו השינויים המבניים המתוכננים לצד התקציב.

נזכיר, כי לפי לוח הזמנים, את תקציב המדינה יש להעביר עד לתחילת חודש נובמבר - מה שמבהירים כבר עתה באוצר כי זה לא יתממש. בתרחיש המאוחר יותר, ניתן להעביר את תקציב המדינה לכל המאוחר עד לחודש מרץ 2026 - ולא, הכנסת מתפזרת וישראל הולכת לבחירות.

