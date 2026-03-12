המלחמה משנה את שוק הדיור: הישראלים מסתערים על דירות עם ממ"ד

כמעט שבועיים לתוך שגרת המלחמה, הלילות המשובשים והדריכות המתוחה ממשיכים לשבור את השגרה - והישראלים מחפשים פתרונות מיגון בדירותיהם. הדירות עם ממ"ד חוזרות להיות המוצר המבוקש ביותר בשוק הדיור.

לפי בדיקת מדלן עבור i24NEWS, מאז תחילת פברואר נרשם זינוק של 133% בחיפושים אחר דירות הכוללות מרחב מוגן. גם בפלטפורמות נדל"ן ובקבוצות פייסבוק ניכרת עלייה בביקוש לדירות ממוגנות.

דו"ח של מבקר המדינה אנגלמן מראה כי שליש מאזרחי ישראל אינם מוגנים מפני טילים כראוי - 3.2 מיליון תושבים, בהם כ-42 אלף תושבים שגרים בסמוך לגבול עם סוריה ולבנון. לפי הדו"ח, ב-11.7% מהמקלטים הציבוריים לא ניתן לשהות.

לצד זאת, על פי אתר יד2, מאז תחילת המלחמה, ובשנה האחרונה במיוחד, זינקו מחירי הדירות עם הממ"ד גם בשוק השכירות וגם בשוק המכירה - כשהפער ביניהן למחיר הדירות הלא ממוגנות - מגיע גם עד 28%.