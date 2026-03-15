ענף במשבר: מה עומד מאחורי הזינוק בביטולי עסקאות הנדל"ן?

המערכה נגד איראן בעיצומה, והמשק שוב בהאטה - וכך גם שוק הנדל"ן. עוד לפני מבצע "שאגת הארי" שוק הנדל"ן כבר היה משבר, אלא שעכשיו הוא נחשף בעומקו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

סגנית הכלכלן הראשי באוצר, גלית בן נאים, פרסמה פוסט נוקב בפייסבוק בו היא חשפה את מכת ביטולי העסקאות לרכישת דירה, שזינקו פי שניים תוך שלושה חודשים בלבד. לפי הפוסט של בן נאים, בחודש ינואר לבדו, 132 רוכשים שקנו דירה בשנת 2025 ביטלו את העסקה עליה חתמו כיוון שלא יכלו לעמוד בתשלומים להם התחייבו במעמד הרכישה.

הביטולים הללו מהווים 0.6% מהעסקאות של כל שנת 2025 - כפול ממספר הביטולים שנמדדו בדצמבר האחרון. בינתיים, מהעסקאות שנחתמו ב2024 בוטלו כבר 562 רכישות - גידול של לא פחות מ-22% מהשיעור שנמדד בסקירת האוצר לפני שלושה חודשים בדיוק.

את אחת הסיבות לגל ביטולי עסקאות הנדל"ן אפשר לזהות בטרנד מבצעי המימון של הקבלנים, שהצילו את חברות הנדל"ן ועזרו להם להניע רוכשים לחתום על עסקאות, תוך לקיחת סיכון לא מבוטל. בנק ישראל הזהיר לא פעם מהסכנות הללו, ואף ניסה להילחם במבצעי המימון של הקבלנים, אך ללא הצלחה.

בעוד כדור השלג הזה עוד מתגלגל ונערם ומאיים על ענף הנדל"ן במפולת של ממש, שוק הדירות שכבר שרוי תקופה ארוכה בתרדמת - מתקשה להרים את הראש, במיוחד נוכח המערכה הנוכחית.