חברת צים תימכר ב-3.5 מיליארד דולר לחברת ענק גרמנית

חברת הספנות הגרמנית האפאג-לויד, אחת מחמש חברות הספנות הגדולות בעולם, זכתה הבוקר (ראשון) לאחר חצי שנה של מכרז לרכישת חברת צים הישראלית, עם קרן ההשקעות הפרטיות הישראלית פימי. העסקה, שמוערכת ביותר מ-3.5 מיליארד דולר, צפויה להיחתם בקרוב ולכלול את רכישת כל מניות החברה.

בהתאם להסכם, הפעילות הבינלאומית של צים, הכוללת את רשת הסוכנויות הגלובלית, קווי השיט הבינלאומיים והטכנולוגיות הדיגיטליות, תעבור לאפאג-לויד, בעוד שפעילות החברה בישראל - הכוללת צי של 16 אוניות בבעלות מלאה, קווים מקומיים, מטה החברה בחיפה וניהול כוח האדם הישראלי - תישאר בידי פימי. חלוקה זו נועדה להבטיח את שמירת האינטרסים האסטרטגיים של ישראל, בהתאם למגבלות מניית הזהב שבידי המדינה.

ליווי העסקה נעשה באמצעות סאמר חאג' יחיא, יו"ר בנק לאומי לשעבר, שיצר את הקשר בין צים לבין האפאג-לויד וייעץ במתווה העסקה. ועד עובדי צים, בראשות אורן כספי, מנהל משא ומתן לקבלת מענק מכירה. מנכ"ל החברה אלי גליקמן והדירקטוריון שיתפו פעולה בתהליך, לאחר שהצעת רכישת ההנהלה נדחתה מוקדם יותר.

האפאג-לויד, הנסחרת בבורסה בגרמניה לפי שווי של כ-20 מיליארד יורו, רואה ברכישת צים הזדמנות להרחבת פעילותה הגלובלית, במיוחד בקווים מהמזרח הרחוק לחוף המזרחי של ארצות הברית, וחיזוק נתח השוק שלה בעולם הספנות הבינלאומית.