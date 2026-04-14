משרד האוצר מודיע היום (שלישי) על שורת הקלות לעסקים קטנים ובינוניים, ובראשן פתיחת מסלול הלוואות ייעודי בערבות מדינה, בניסיון לספק מענה לקשיי התזרים של בעלי העסקים, זאת ברקע המשך הפגיעה בפעילות העסקית מאז תחילת מבצע "שאגת הארי".

המסלול החדש, שייקרא "מסלול הארי", ייפתח להגשת בקשות החל מ-19 באפריל ועד סוף יוני, ויכלול תנאים מקלים לעסקים שמחזורם עד 25 מיליון שקלים. בין ההקלות: ריבית מופחתת, דרישות ביטחונות נמוכות יותר, ותקופת גרייס של עד חצי שנה - חלקה ללא החזר כלל.

לצד זאת, האוצר הרחיב גם את "מסלול צפון", המיועד לעסקים באזורי הגבול, עם תנאים מועדפים אף יותר. במשרד מדגישים כי מדובר במהלך שנועד לשמור על רציפות הפעילות העסקית ולמנוע קריסה של עסקים בתקופת אי-הוודאות.

עם זאת, ההכרזה מגיעה כאשר בשטח נשמעת ביקורת חריפה מצד בעלי עסקים, הטוענים כי למרות שחלפו כשבעה שבועות מאז תחילת הלחימה, טרם התקבלו פיצויים בפועל. בדיונים המתקיימים במקביל בכנסת דורשים נציגי המגזר העסקי לקצר את זמני הזכאות לפיצוי, להחריג ענפים שנפגעו במיוחד כמו תיירות ואירועים, ואף לקבוע מנגנון קבוע לפיצוי במצבי חירום.

בינתיים, עבור רבים מהעסקים, ההקלות עשויות לספק אוויר לנשימה - אך השאלה המרכזית נותרת בעינה: מתי ייכנס כסף בפועל לחשבון.