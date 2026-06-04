סמוטריץ' יכול לחייך: הכנסת אישרה את הטבות המס ליו"ש

הכנסת אישרה הלילה (בין רביעי לחמישי) בקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק הטבות מס ליישוב אזור קו עימות מזרחי ביהודה ושומרון, שיזם ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית). 32 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 23 מתנגדים.

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על פי ההצעה, על מנת שיישוב יוגדר כ"יישוב מוטב" ויקבל את זיכוי המס, צריכים להתקיים בו התנאים הבאים: התנועה בהסעות תלמידים אל היישוב וממנו מותרת ברכב ממוגן ירי בלבד (לפי פרסומי משרד הביטחון), היישוב משויך לאשכול 6 או פחות במדד הפריפריאליות, היישוב משויך לאשכול 6 או פחות במדרג החברתי-כלכלי, הקמת היישוב אושרה כחוק.

יצוין כי תושב שגר ביישוב מוטב כזה במשך כל שנת המס, יהיה זכאי לזיכוי ממס (בהתאם לשיעור ולתקרה הקבועים בפקודת מס הכנסה), תוך מתן אפשרות לבחור בין זיכוי זה לזיכוי אחר אם הוא זכאי ליותר מאחד. על פי ההצעה, החוק יכנס לתוקף החל מינואר 2026 ויעמוד בתוקפו עד ליום 31 בדצמבר 2027, כאשר שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים, להאריך את תוקפו בצו לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "במפת אזורי העדיפות הלאומית של ממשלת ישראל, שנקבעה בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום כ"ח באב התשע"ג (4 באוגוסט 2013), נכללים גם יישובים מאוימים ביטחונית ביהודה והשומרון, אולם קריטריון של איום ביטחוני כאמור אינו מובא בחשבון לצורך הטבת מס".