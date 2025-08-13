רווח של 2.5 מיליארד שקל לבנק הפועלים ברבעון השני של 2025

מומלצים -

בנק הפועלים פרסם היום (רביעי) את דוחותיו הכספיים לרבעון השני של שנת 2025: רווח נקי של כ-2.5 מיליארד ש"ח, תשואה להון של 16.7% והגדלת שיעור החלוקה ל-50% מהרווח הנקי.

• הבנק צמח ברבעון השני בשיעור של 3.0% בתיק האשראי ובכך מסכם צמיחה משמעותית בתיק האשראי בשיעור של 5.8% במחצית הראשונה - צמיחה מגוונת המתבטאת בכלל מגזרי הפעילות, תוך איזון בין מרכיבי סיכון, צמיחה ורווחיות, והמשך הצגת מדדי איכות אשראי טובים

• יחס היעילות עמד ברבעון השני של השנה על 32.8%

i24News

• בסיס ההון של הבנק גדל במהלך הרבעון: יחס הון רובד 1 של 12.02% ויחס הון כולל של 15.09%

• דירקטוריון הבנק החליט על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד לעד ל-50% מהרווח הנקי

• בגין רווחי הרבעון השני, הכריז הדירקטוריון על דיבידנד בהיקף של 50% מרווחי הרבעון, המסתכם לסך של 1,271 מיליון ש"ח

בנק יהב פרסם גם הוא את תוצאות הרבעון השני לשנת 2025: הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025 הסתכם ב־219.5 מיליון ש"ח, לעומת 203.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של כ8%. התשואה להון עמדה על 15%.

גם בנק ירושלים רשם רווחי שיא ברבעון: התשואה על ההון עמדה על 17.1%, והרווח הנקי הסתכם ב- 65.1 מיליון שקלים - עלייה של כ-55% בהשוואה לאשתקד. על רקע הגידול ברווחיות, החליט הבנק להגדיל את שיעור חלוקת הדיבידנד בגין רווחי המחצית הראשונה לשנת 2025 מ-30% ל-40%.

לפני כשבועיים הרשות לניירות ערך פרסמה דוח לפיו שווי הנכסים המיועצים בחשבונות ניירות ערך בבנקים עלה ב-18.1% ל-419.6 מיליארד ש”ח. עוד עלה כי למרות הגידול במספר חשבונות ניירות ערך המיועצים, רק 27% מהחשבונות בבנקים זוכים לייעוץ השקעות.