אילון מאסק נוסק: האיש העשיר בעולם צפוי לשבור בסופ"ש שיא נוסף

אם הכל יילך כמתוכן: אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, צפוי לשבור בסוף השבוע הקרוב שיא נוסף - ולהפוך לטריליונר הראשון בהיסטוריה, זאת במידה והנפקתה של SpaceX תצא לפועל. מדובר כאמור בהנפקה הגדולה ביותר שנרשמה עד כה, ושוויה המוערך עומד על כ-1.8 טריליון דולרים.

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הנפקת חברת החלל וה-AI של מאסק מוצעת במחיר של 130 דולר למניה - מחיר שנראה מנופח בעשרות מונים ביחס לנתוני החברה. למרות זאת, על פי הדיווחים, הנפקת הענק ממגנטת ביקושים של לפחות מאות אלפים - שרוצים להיות חלק מהחגיגה.

כאמור, ספייס אקס תהיה הראשונה בגל הנפקות ענק שצפוי בשנה הקרובה בתחום הבינה המלאכותית - כשאחריה ברשימה: אנתרופיק ו-OPEN AI. אנליסטים מעריכים שהגל הזה, עשוי בהחלט לחולל טלטלה בשווקים.

הסתערות הבינה המלאכותית על הבורסה מעוררת חששות גם בקרב ענף ההייטק העולמי, שעסוק בשאלה האם גל ההנפקות הזה: מסמן את תחילת התפוצצות הבועה.

על הדרך, או לא, אם הכל יילך כמתוכנן - יהפוך מאסק לטריליונר הראשון בעולם - עשיר יותר ממדינות רבות ברחבי הגלובוס.