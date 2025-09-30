לאחר הצהרת טראמפ: המדדים מזנקים - האם ישראל תתאושש?

עליות שערים נאות נרשמו היום (שלישי) בבורסה בתל אביב, זאת בתגובה לתוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. המדדים המובילים שברו שיאים נוספים, והמשקיעים מגלים זהירות - אך גם אופטימיות - סביב ההתפתחויות האחרונות.

כלכלנים מעריכים כי סיום מהיר של הלחימה בעזה עשוי לבטל חלק מהחרמות הבין-לאומיים שהוטלו על ישראל, וכן לזרז את הורדת הריבית במשק.

בדיווח ובכתבה שהכינה, מסבירה כתבת הכלכלה של i24NEWS עדי כהן כי גל האופטימיות הזהיר ניכר בכלכלה הישראלית, אך מוסיפה כי המשק עדיין צפוי להתמודד עם אי־ודאויות רבות לאורך הדרך.