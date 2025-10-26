עתיד הכלכלה אחרי הפסקת האש: יועץ נתניהו פותח הכל
פרויקט מיוחד של i24NEWS "ספּרטה או סינגפּור?" - אחרי שנתיים של מלחמה שבהן עשרות אלפי עסקים קרסו, וְישראל נִקלעה לבידוד - עד כמה הכלכלה שלנו באמת נִפְֿגעה? והאם סיום המלחמה יוביל לפריחה ושגשוג?
עדי כהןכתבת כלכלה
פרויקט מיוחד של i24NEWS "ספּרטה או סינגפּור?" - אחרי שנתיים מאתגרות של מלחמה שבהן עשרות אלפי עסקים קרסו, וְישראל נקלעה לבידוד - עד כָּמהֿ הכלכלה שלנו באמת נפגעה? והאם סיום המלחמה יוביל לפריחה ושגשוג? הכתבה של עדי כהן כתבתנו לענייני כלכלה, ששמעה גם את יועצו הכלכלי המיוחד של ראש הממשלה נתניהו - שכמעט ולא התבטא מפרוץ המלחמה
