עתיד הכלכלה אחרי הפסקת האש: יועץ נתניהו פותח הכל

פרויקט מיוחד של i24NEWS "ספּרטה או סינגפּור?" - אחרי שנתיים של מלחמה שבהן עשרות אלפי עסקים קרסו, וְישראל נִקלעה לבידוד - עד כמה הכלכלה שלנו באמת נִפְֿגעה? והאם סיום המלחמה יוביל לפריחה ושגשוג?

פרויקט מיוחד: מה יהיה עתיד הכלכלה אחרי הפסקת האש?

פרויקט מיוחד של i24NEWS "ספּרטה או סינגפּור?" - אחרי שנתיים מאתגרות של מלחמה שבהן עשרות אלפי עסקים קרסו, וְישראל נקלעה לבידוד - עד כָּמהֿ הכלכלה שלנו באמת נפגעה? והאם סיום המלחמה יוביל לפריחה ושגשוג? הכתבה של עדי כהן כתבתנו לענייני כלכלה, ששמעה גם את יועצו הכלכלי המיוחד של ראש הממשלה נתניהו - שכמעט ולא התבטא מפרוץ המלחמה

