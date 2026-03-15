אושרו הטבות המס ש"ישאירו" את חברות ההייטק בישראל

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ראשון) את החוק לעידוד ותמרוץ מחקר ופיתוח, צעד שנועד למנוע פגיעה באטרקטיביות של ישראל מול חברות טכנולוגיה בינלאומיות. החוק, שמהווה חלק מרכזי בתקציב המדינה לשנת 2026, קובע מנגנון זיכוי מס חדש על הוצאות מחקר ופיתוח בשיעורים שבין 3% ל-30%.

אישור זה מגיע כמענה ישיר לכניסתם לתוקף של כללי המס הגלובליים של ארגון ה-OECD (ה-Pillar 2) בתחילת השנה, המחייבים חברות רב-לאומיות בתשלום מס מינימלי של 15%, ובכך שוחקים את הטבות המס שהציעה ישראל.

מערך התמריצים החדש מעניק עדיפות ברורה לפעילות בפריפריה ולחברות ענק המוגדרות כ"מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד", שיזכו לזיכוי מס בגובה 25% עד 30% על הוצאות המחקר והפיתוח שלהן. יתר חברות ההייטק הזכאיות יקבלו זיכוי בשיעור של 3% עד 4%. המנגנון בנוי כך שככל שהחברה תגדיל את השקעותיה במו"פ ובהעסקת עובדים טכנולוגיים בישראל, כך יגדל שיעור הזיכוי שיוענק לה.

במקביל, הוחלט להקצות תקציב ייעודי ברשות ההשקעות של משרד הכלכלה למסלול תמריצים מיוחד לתעשייה היצרנית, במטרה לעודד חברות בינלאומיות להקים או להרחיב מפעלים וקווי ייצור בשטח המדינה.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הגדיר את המהלך כ"צעד אסטרטגי להבטחת עתיד ההייטק כמנוע הצמיחה המרכזי של המשק". לדבריו, "החוק מייצר איזון בין אימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים של המיסוי לבין שמירה על יתרון תחרותי מול מדינות אחרות שנלחמות על ליבן של ענקיות הטכנולוגיה".

שר הכלכלה, ניר ברקת, הוסיף כי "המתווה גובש בשיתוף נציגי התעשייה כדי להבטיח יצירת מקומות עבודה איכותיים וחיזוק כושר התחרות של ישראל בזירה הגלובלית".

ברקע האישור עומד החשש הכבד במשרד האוצר וברשות החדשנות מפני "בריחת מוחות" ונדל"ן טכנולוגי למדינות המציעות סביבת מס נוחה יותר תחת הכללים החדשים. מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', ציין כי הרשות תחל באופן מיידי בהקמת המערך התפעולי ליישום הזיכויים, תוך דגש על מתן ודאות רגולטורית לחברות.