"נזק תדמיתי לישראל": בכירי המשק מגיבים ל"נאום ספרטה"

אחרי "נאום ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש (שני), הקולות מהעולם הכלכלי מתרבים. בכירי המשק מזהירים כי אמירות פוליטיות עלולות להפוך במהירות לבעיה כלכלית ממשית. צפו בתחילת העמוד בכתבתה של יולי סולמון, ששודרה הערב במהדורה המרכזית של i24NEWS.

הבוקר, נפתח המסחר בבורסה בתל אביב בירידות של עד שני אחוזים במדדים המובילים. בהמשך נרשמה התאוששות חלקית, אך חוסר הוודאות נותר גבוה - והמסר ברור: המשקיעים לא אוהבים אי־יציבות.

אייל וולדמן, ממייסדי התעשייה ההיי־טקיסטית בישראל, אמר: "אמירות כאלה יוצרות חשש בקרב משקיעים זרים, פוגעות באמון ומביאות לירידות בשוק ההון. זו לא רק תנודתיות רגעית - זה נזק תדמיתי לישראל כיעד להשקעות".

שחר תורג'מן, יו"ר איגוד לשכות המסחר, הוסיף: "ברגע שהמשק נתפס כלא יציב, חברות בינלאומיות נזהרות מלהיכנס, והסחר נפגע. זה מתגלגל בסוף לכל עסק ולכל צרכן".

הביקורת מתמקדת לא רק בירידות המיידיות, אלא גם בחשש כי אמירות מהסוג הזה יעמיקו את הבידוד המדיני של ישראל. בידוד כזה פירושו פחות השקעות, אשראי יקר יותר, פגיעה בצמיחה - ובסופו של דבר, פגיעה בכיס של כולנו.

וכך, בזמן שהממשלה מבקשת לשדר עוצמה וביטחון כלפי חוץ - בשוק ההון מזהירים שהמחיר עלול להיות כלכלי פנימי, עם מספרים אדומים כבר על המסכים.