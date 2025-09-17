כ-83 אלף ישראלים עזבו את המדינה בשנה האחרונה | המספרים

מומלצים -

לקראת ראש השנה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) את נתוניה לישראל בשנת תשפ"ו. מהם עולה בין היתר כי 91.1 אחוז מהישראלים שבעי רצון מחייהם, ממצב הכלכלי ומעתידם.

נתונים נוספים: בסוף שנת 2024 הייתה אוכלוסיית ישראל יותר מ-10 מיליון נפש, מתוכם: יהודים ואחרים - כ-7.707 מיליון תושבים (78.6% מכלל אוכלוסיית הישראלים); ערבים - כ-2.104 מיליון תושבים (21.4% מכלל אוכלוסיית הישראלים); אוכלוסיית הזרים נאמדה בכ-260.9 אלף תושבים. שיעור הגידול השנתי של אוכלוסיית הישראלים - 1.2% (לעומת 1.6% בשנת 2023)

בנוסף, 31.1 אלף איש עלו לארץ בשנת 2024 (לעומת 46.0 אלף בשנת 2023). 82.8 אלף איש ירדו מישראל (לעומת 55.3 אלף בשנת 2023), ואילו 24.2 אלף חזרו לישראל (לעומת 27.8 אלף בשנת 2023).

48,025 זוגות נישאו, ו-15,283התגרשו. בנוסף, 181,614 תינוקות נולדו. שיעור פריון כולל: 2.87 ילדים בממוצע לאישה.

תוחלת חיים: גברים - 81.4 שנים; נשים - 85.5 שנים.

פטירות: סך הכל - 51,888; שיעור פטירות גולמי - 5.3 ל-1,000 תושבים

סיבות מוות: 23.5% מהפטירות היו משאתות ממאירות (סרטן) ו-12.2% היו ממחלות לב; 1,267 חיילים ואזרחים נהרגו מהשבעה באוקטובר 2-23 ועד סוף השנה בשל המלחמה (2.5% מהפטירות). 1,267 חיילים ואזרחים נהרגו מ-7.10.2023 ועד סוף 2024 בשל המלחמה (אלה מהווים 2.5% מהפטירות).

עישון: 17.0% מבני 21 ומעלה מעשנים סיגריות כל יום, 20.5% מבני 21 ומעלה מעשנים סיגריות כל יום או מדי פעם.

הכנסות של משקי בית: הכנסה כספית ברוטו לחודש - 22,013 שקלים; הכנסה כספית נטו לחודש - 18,237 שקלים.

שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי והערכתם בעתיד

• 91.1% מרוצים מחייהם - 92.4% מהיהודים ו-85.5% מהערבים

• 66.1% מרוצים ממצבם הכלכלי - 69.3% מהיהודים ו-53.3% מהערבים

• 33.5% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי

• 8.8% אינם מרוצים כלל ממצבם הכלכלי

• 50.5% מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה טוב יותר בשנים הקרובות

• 29.9% מעריכים שמצבם הכלכלי לא ישתנה בשנים הקרובות

• 11.4% מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה טוב פחות בשנים הקרובות