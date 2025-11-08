בשורה חיובית: חברת S&P שינתה את הדירוג של ישראל - ליציב

בשורה חיובית לכלכלה הישראלית: חברת הדירוג S&P Global Ratings הודיעה במהלך סוף השבוע על שינוי תחזית הדירוג של ישראל - ליציבה. עם זאת, דירוג האשראי של ישראל נותר על רמה A, אם כי התיקון לתחזית, מגלם אופטימיות של החברה באשר לעתיד הכלכלה הישראלית.

כאמור, ההחלטה נתקבלה בעקבות הפסקת האש ברצועת עזה, שלדברי S&P: "עשויה ליצור מרחב לדעיכת הלחימה, ולהפחתת הסיכון להסלמה רחבה יותר בעזה ובאזור כולו". בחברה העריכו כי היציבות הביטחונית היחסית, שנוצרה בזכות ההסכם, עשויה להקל על הלחצים המופעלים על הכלכלה הישראלית, שוק העבודה והגירענון התקציבי.

בהמשך המסמך, ציינו בסוכנות כי הפחתת רמת האיום המיידי, עשויה לתמוך בהתאוששות הדרגתית בפעילות המשק, לאחר תקופה ממושכת של חוסר ודאות. עם זאת, הם הזהירו כי הסלמה ביטחונית עלולה לשנות את המגמה, ואף להוביל לעדכון שלילי נוסף בדירוג הישראלי.

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג ציין כי "מדובר בעדכון מתבקש המהווה ביטוי לשילוב בין חוסנה הכלכלי של ישראל לבין ההתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות אשר מצמצמות את רמת הסיכון המיידי לישראל - כפי שגם שוקי ההון כבר שיקפו בירידת פרמיית הסיכון באופן משמעותי בשבועות האחרונים. אנו מברכים על החלטת חברת הדירוג, המהווה הבעת אמון ביציבותה הפיסקלית, בגמישותה המוניטרית ובחוסנה המבני של כלכלת ישראל, גם לנוכח אתגרים גאו‑פוליטיים נמשכים"..