מבקר המדינה: רפורמות הייבוא כשלו, התחרות לא התפתחה

מהדוח עולה כי רפורמות הייבוא שקידמה הממשלה בשנים האחרונות בוצעו באופן לקוי כאמור - שכשתוצאה מכך נותר שיעור הייבוא לישראל נמוך בצורה ניכרת ממדינות המערב - כמחצית. את מחיר הכישלון, כאמור, שמתורגם לריכוזיות השווקים בישראל - משלמים הישראלים מכיסם, ביוקר המחירים המשתולל.

את אחד הכישלונות המרכזיים מסמן המבקר בייבוא רכבים לישראל, שם לפי הדוח למרות ההקלות שניתנו ליבואנים מקבילים - לא התפתחה תחרות של ממש ביניהם לבין היבואנים הישירים, שנכון ל-2023 החזיקו בנתח שוק של כ-97.4%.

עוד לפי הדוח, משרד התחבורה בעצמו העניק רישיונות לשישה יבואנים ישירים בתחום הרכב, ליצרני רכב חדשים, מה שהגביר את הריכוזיות והקטין את התחרותיות בתחום. וזאת, "במקום לנצל את ההזדמנות שנוצרה עקב השינויים בשוק וכניסה של יצרנים חדשים המייצרים רכבים חשמליים להגברת התחרותיות בשוק הרכב", כלשון הדוח. כתוצאה, לפי המבקר, זינקו הרווחים של היבואנים הישירים הגדולים בשנת 2022 בלא פחות מ-35% - לכ-5 מיליארד שקלים (ל-12 היבואנים הישירים הגדולים).

עוד מתייחס דוח המבקר גם ל"אי המוכנות של המדינה מבחינת הבטחת מזון בחירום" - כלומר, יכולת המדינה להתבסס על עצמה כדי לספק את הצרכים התזונתיים של התושבים, דבר קריטי - וודאי בתקופות של משברים ביטחוניים ומדיניים.

לפי הדוח, ישנו מחסור במוצרים חיוניים במחסני החירום הלאומיים שבאחריות משרד הכלכלה. לישראל תלות כמעט מוחלטת בייבוא ככל שמדובר בדגנים, כאשר 97% מיובאים, ושיעור השינוי בפיריון ענף החקלאות בעשור האחרון היה הנמוך מבין מדינות ה-OECD, למעט קוסטה ריקה.

הפגיעה בביטחון המזון של ישראל נפגע לפי הדוח בתקופת המלחמה, כאשר 100 אלף דונם של שטחים חקלאיים נפגעו במהלכה - כ-8.5% מסך השטחים החקלאיים במדינה.