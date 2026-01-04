שוק דירות היד השנייה בשפל: מחירים יורדים והקיפאון נמשך

שוק הדירות בישראל, ובמיוחד סגמנט היד השנייה, מתקשה לחזור לימי הזוהר שלו מאז ערב המלחמה, כאשר הכוח עבר בידי הרוכשים. בעלי הדירות והיזמים מצויים כעת במצב של לחץ מתמשך, עם ירידה חדה בביקושים וירידה במספר העסקאות.

קושי למכור ומחירים יורדים

אוסנת, שמנסה למכור את דירתה כבר שבעה חודשים, מספרת: "עדיין לא לחוצים, אבל אם זה יימשך - בהחלט יש לחץ." אפי, עו"ד המתמחה במכירת דירות, מוסיף כי גם הנדל"ן שבידיו עומד כבר תקופה ארוכה על המדף ללא קונים. מתווכים כמו קורל מציינים כי רבים נאלצים להוריד מחירים באופן ניכר: דירה שנרשמה ב-3.9 מיליון שקל ירדה ל-3.2 מיליון ועדיין לא נמכרה.

נתונים מדאיגים לשוק היד השנייה

לפי נתוני משרד האוצר מאוקטובר 2025, מספר העסקאות בדירות יד שנייה צנח ב-10% לעומת השנה שעברה וב-39% לעומת חודש ספטמבר. נתוני אתר יד 2 מראים שהיצע הדירות המפורסמות לשיווק גדל בשנה האחרונה ב-15.5%, בעוד הביקוש - כפי שנמדד בכמות הכניסות למודעות - צנח ב-16.5%. הירידות חזקות במיוחד במרכז, השרון וחדרה (19%-20%), בצפון (17.2%) ובשפלה (14.7%).

אוהד דנוס, מומחה שוק הנדל"ן, מסביר: "שוק היד השנייה הוא מנוע מרכזי בענף. כאשר הוא קופא, כל שוק הדירות מושפע - גם היד הראשונה וגם היזמים מרגישים את השפעת הקיפאון".

הורדות ריבית – לא עזרו

למרות הורדת הריבית בחודש שעבר, השוק לא התעורר – לא בדירות החדשות ולא ביד שנייה. רז שרייבר מציין: "הריבית הנמוכה עדיין לא הזיזה הרבה את גלגלי השוק. ההערכות הן שבנק ישראל לא יספק זריקת מרץ נוספת בקרוב, ולכן הקיפאון צפוי להימשך."

לפי נתוני יד 2, נכון לרבעון השלישי של השנה, ב-27% ממודעות השיווק הורידו בעלי הדירות את המחירים – כלומר, אחת מכל ארבע דירות. אפי מוסיף כי רבים מהבעלים מתפשרים על המחיר יותר ממה שהיו מתכננים בתחילת התהליך, כדי לנסות למכור.

מבט קדימה

עד שהמשכנתאות לא ישובו לרמות נוחות והביקושים יתייצבו, בעלי הדירות והיזמים צפויים להישאר מול שוקת שבורה. אוהד דנוס מסכם: "זה מצב שלא ראינו בעשורים האחרונים – מחירי הדירות ביד שנייה יורדים, העסקאות מצטמצמות והשוק כולו נמצא במצב של קיפאון עמוק."